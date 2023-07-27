Общество

Мокрую осень ждут в Псковском районе из-за раннего урожая рябины

Рябину в Псковском районе сфотографировала глава муниципалитета Наталья Федорова. По ее словам, такой урожай предвещает мокрую погоду.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Сколько же в этом году рябины! Деревья в рыжих всполохах крупных ягод, ветки наклоняются чуть не до земли. Судя по народным приметам, к мокрому году. Что и подтверждает погода. А вы верите в приметы?» - написала Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Как пишет «Российская газета», ранняя рябина, по народным приметам, может предвещать морозную зиму и мокрую осень.