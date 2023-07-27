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Общество

Грозовые дожди и тепло принес антициклон на Северо-Запад России

31.07.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

Грозовые дожди и тепло принес антициклон на Северо-Запад России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«По территории Северо-Запада будут смещаться атлантические циклоны, так что здесь опять не обойдется без грозовых дождей. Вместе с облаками сюда будут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы, поэтому температурный режим окажется теплее климата – днём +22…+27°С, и только в первые дни на Крайнем Севере будет холоднее – до +12…+17˚С», - говорится в прогнозе синоптиков.

На юге России погодой будет управлять антициклон, поэтому в регионе солнечно, а кратковременные грозовые дожди возможны только местами, преимущественно в горных районах. Дневная температура в начале недели +29…+34˚С, в последующие дни столбики термометров ещё прибавят 4–5°С к своим показаниям.

В Среднем Поволжье в первые дни ещё возможны локальные ливни и грозы, поэтому воздух прогреется только до +21…+26˚С. Но затем облака над регионом рассеются и температура повысится до +28…+33˚С.

В Центральной России в начале рабочей недели преимущественно без осадков,  днём +23…+28˚С. Начиная со среды, в регионе ожидаются локальные ливни и грозы, но они не помешают солнцу прогреть воздух до +27…+32˚С.

Жителей Урала опять ждёт неустойчивая, с кратковременными грозовыми дождями погода. А температурный режим в регионе будет умеренно жарким – после полудня +26…+31˚С, и только в середине периода, когда грозовых туч будет больше, показания термометров окажутся на 4–5°С ниже.

 В Южной Сибири местами прошумят короткие ливни и грозы, но они не смогут ограничить приток солнечного тепла, и днём воздух в регионе будет прогреваться до +28…+33˚С.

На юге Дальнего Востока ожидается солнечная погода, и только в отдельные дни местами возможны понижающие температурный градус дожди. Преобладающая дневная температура в Приамурье и континентальных районах Приморья +27…+32˚, на побережье Японского моря +24…+29˚С.

В Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди и грозы. Несмотря на это температурный режим на берегах Невы теплее климата – после полудня +24…+27˚С, и только в пятницу станет на пару градусов прохладнее.

В Москве в понедельник-вторник преимущественно без осадков, и в полуденные часы столбики термометров покажут +25…+28˚С. Во второй половине рабочей недели в центре России возможны локальные ливни и грозы, а дневная температура повысится до +27…+30˚С.

Теги: #погода #лето #Северо-Запад
Источник: Псковская Лента Новостей
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