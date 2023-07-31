Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Татьяна Иванова:
В армию с 18 до 30, штрафы за неявку в военкомат и закрытые границы — Совет Федерации одобрил ряд законов, касающихся призывников;
Депутаты придумали, как бороться с ночной продажей алкоголя на вынос — регионам хотят расширить полномочия;
«Нас четверо, пока еще мы вместе» - претенденты на губернаторское кресло получили удостоверения кандидатов;
На сайте госуслуг начали принимать заявления на ДЭГ: будут ли кандидаты агитировать избирателей голосовать дистанционно?
«Дружба крепкая не сломается»: Псковская область укрепляет отношения с Белоруссией и Китаем;
Губернатор Михаил Ведерников побывал в Великих Луках: какой вердикт после перезагрузки получили местные власти?
И, как всегда, в программе прозвучат политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.