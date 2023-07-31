Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Татьяна Иванова:

В армию с 18 до 30, штрафы за неявку в военкомат и закрытые границы — Совет Федерации одобрил ряд законов, касающихся призывников;

Депутаты придумали, как бороться с ночной продажей алкоголя на вынос — регионам хотят расширить полномочия;

«Нас четверо, пока еще мы вместе» - претенденты на губернаторское кресло получили удостоверения кандидатов;

На сайте госуслуг начали принимать заявления на ДЭГ: будут ли кандидаты агитировать избирателей голосовать дистанционно?

«Дружба крепкая не сломается»: Псковская область укрепляет отношения с Белоруссией и Китаем;

Губернатор Михаил Ведерников побывал в Великих Луках: какой вердикт после перезагрузки получили местные власти?

И, как всегда, в программе прозвучат политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.