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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

31.07.2023 13:04|ПсковКомментариев: 0

 

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Татьяна Иванова:

  • В армию с 18 до 30, штрафы за неявку в военкомат и закрытые границы — Совет Федерации одобрил ряд законов, касающихся призывников;

  • Депутаты придумали, как бороться с ночной продажей алкоголя на вынос — регионам хотят расширить полномочия;

  • «Нас четверо, пока еще мы вместе» - претенденты на губернаторское кресло получили удостоверения кандидатов;

  • На сайте госуслуг начали принимать заявления на ДЭГ: будут ли кандидаты агитировать избирателей голосовать дистанционно?

  • «Дружба крепкая не сломается»: Псковская область укрепляет отношения с Белоруссией и Китаем;

  • Губернатор Михаил Ведерников побывал в Великих Луках: какой вердикт после перезагрузки получили местные власти?

И, как всегда, в программе прозвучат политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Теги: #регион60 #Постскриптум #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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