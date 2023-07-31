Общество

Путин подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за нарушение требований воинского учета.

Документом предусмотрены поправки в КоАП об ужесточении ответственности за несвоевременную неявку в военкоматы, неоказание им содействия в мобилизационной работе и непредоставление списков подлежащих мобилизации.

В частности, неявка без уважительной причины по повестке будет наказываться штрафом в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч рублей). За несообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства предусмотрели штрафы от 1 тысяч до 5 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч рублей), пишет FlashNord.

За неисполнение оповещения и явки граждан по мобилизации вводят штрафы для должностных лиц в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 500 тысяч. Кроме того, будет увеличен штраф за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению призывной комиссии. Он составит от 15 тысяч до 25 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч рублей).

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.