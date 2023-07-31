Общество

Ограждение воинского захоронения на острове имени Залита установили осужденные

Осужденные исправительной колонии №4 (село Середка Псковского района) на острове имени Залита Псковского озера установили ограждение вокруг воинского захоронения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Итоговой точкой реализации очередного контракта, заключенного между ИК-4 УФСИН России по Псковской области и районной администрацией, стал монтаж, а ранее – демонтаж ограждения воинского захоронения. Кроме того, у местных жителей появились новые торговые прилавки, на которых они могут разместить рыбу и сувениры для многочисленных туристов.

Весной этого года исправительное учреждение приступило к выполнению договорных обязательств. Через несколько месяцев на площадке размером не менее 25x32 метра расположилась прочная конструкция из металлического штакетника, изготовленная на производственном участке ИК-4. Параллельно со сбором ограждения осужденные занимались и установкой павильонов для розничной торговли, оформленных в едином стиле.

«Исправительная колония не первый год сотрудничает с администрацией Псковского района. Стороны заинтересованы в решении вопросов, касающихся благоустройства Талабских островов. Так, в текущем году на острове Залита уже появились малые архитектурные формы и площадки для сбора мусора. В ближайшее время работы по облагораживанию местного ландшафта будут продолжены», - добавили в ведомстве.