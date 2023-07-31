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Общество

Благоустройство парка у реки Милевки в Пскове завершат до конца августа

01.08.2023 18:45|ПсковКомментариев: 1

Благоустройства парка у реки Милевки в Пскове завершат до конца августа. Сегодня, 1 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал работы на общественной территории, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Основная цель благоустройства территории общего пользования парка реки Милевки - повышение комфортности городских зеленых территорий и многофункционального использования. В парке создают новые площадки для занятия спортом и для отдыха, детскую игровую площадку, смотровую площадку, пешеходные дорожки, а также туалетный модуль. В зимнее время в парке планируют устройство двух мест для катания с горки. 

Данную общественную территорию выбрали горожане ходе рейтингового голосования, проводившегося на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru в 2021 году.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования парк реки Милевки на сумму 45,16 млн рублей.

 

Срок завершения работ по контракту – 31 августа. 

Напомним, благоустройством парка занимается ООО «Стройсистема». Подрядной организации предстоит провести подготовительные, демонтажные и общестроительные работы. В числе работ: установка ограждения спортивной площадки, площадки для кормления уток, туалетного модуля. Для тротуаров и дорожек предусмотрено асфальтобетонное покрытие, травмобезопасное покрытие, тротуарная и тактильная плитки.

Теги: #благоустройство #парки #милевка
Источник: Псковская Лента Новостей
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