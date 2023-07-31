Свыше 10 тысяч перецепок и перегрузок осуществили на Псковской таможне за полгода

Сотрудники Псковской таможни за 6 месяцев 2023 года осуществили 10 600 перецепок/перегрузок. Из них 75% грузовых транспортных средств перецеплено в пунктах пропуска, 25% – направлены на таможенные посты фактического контроля для перегрузки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Среди перецепленных большегрузов 4903 транспортных средства следовали из европейских стран, 3065 – вывозили товар с территории Евразийского экономического союза.
Псковские таможенники по фактам несоблюдения постановления правительства возбудили 140 дел об административных правонарушениях по статье 11.29 КоАП РФ. Взыскано штрафных санкций на сумму, превышающую 15,6 млн рублей.
Псковские таможенники контролируют соблюдение ответной меры по установлению запрета на осуществление международных перевозок по территории Российской Федерации транспортными средствами, зарегистрированными в странах, реализующих недружественные действия в отношении Российской Федерации. Вступившее в силу с 10 октября 2022 года постановление правительства определило условия осуществления международных автомобильных перевозок.