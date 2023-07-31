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Общество

Свыше 10 тысяч перецепок и перегрузок осуществили на Псковской таможне за полгода

01.08.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Псковской таможни за 6 месяцев 2023 года осуществили 10 600 перецепок/перегрузок. Из них 75% грузовых транспортных средств перецеплено в пунктах пропуска, 25% – направлены на таможенные посты фактического контроля для перегрузки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева. 

Среди перецепленных большегрузов 4903 транспортных средства следовали из европейских стран, 3065 – вывозили товар с территории Евразийского экономического союза.

Псковские таможенники по фактам несоблюдения постановления правительства возбудили 140 дел об административных правонарушениях по статье 11.29 КоАП  РФ. Взыскано штрафных санкций на сумму, превышающую 15,6 млн рублей.

«Внесенные в постановление правительства изменения с 1 июля этого года значительно повлияли на количество перецепок/перегрузок. Сокращенный перечень разрешенных к перевозке товаров, запрет на самоходный транспорт польской регистрации, минимизированный перечень зон таможенного контроля до которых разрешена перевозка,  почти в 3 раза увеличили количество транспортных средств, попадающих под перецепку/перегрузку.  Например, количество грузовых операций на таможенном посту МАПП Бурачки возросло в 1,5 раза и составило до 66 перецепок/перегрузок  за сутки, на таможенных постах фактического контроля – увеличилось в 2,2 раза,  до 42 за сутки», – пояснил первый заместитель начальника таможни Максим Жигалкин.

Псковские таможенники контролируют соблюдение ответной меры по установлению запрета на осуществление международных перевозок по территории Российской Федерации транспортными средствами, зарегистрированными в странах, реализующих недружественные действия в отношении Российской Федерации. Вступившее в силу с 10 октября 2022 года постановление правительства определило условия осуществления международных автомобильных перевозок.

Теги: #регион60 #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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