Общество

Церемония перезахоронения останков 36 павших в годы войны состоялась в Псковском районе

На территории мемориального комплекса «Жидилов бор» сегодня прошла церемония перезахоронения останков 36 воинов, павших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Псковского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«По традиции отмечать две очень важные для нашего района даты - День освобождения и День образования района, - мы начинаем с памятного мероприятия. Тысячи воинов отдали свои жизни в борьбе с захватчиками, освобождая наш район. На территории, где в 1999 году был открыт мемориальный комплекс, в годы Великой Отечественной "вставала земля на дыбы" - здесь была линия обороны "Пантера". Дорогой ценой далось ее взять. Теперь сюда приходят жители и гости района, чтобы поклониться всем тем, кто себя не пожалел ради родной земли», – отметила Наталья Федорова.

Она также добавила, что благодаря работе поисковых отрядов сотни бойцов перезахораниваются со всеми почестями. «Спустя десятилетия солдаты Великой Отечественной обретают последний покой», – заключила она.