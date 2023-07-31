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Торжественный митинг в честь Дня ВДВ состоялся в Пскове. ФОТО

Торжественный митинг в честь Дня Воздушно-десантных войск прошел на плацу 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове сегодня, 2 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

От имени правительства Псковской области губернатор Михаил Ведерников поздравил военных и отметил, что для Пскова День ВДВ является практически народным праздником, так как затрагивает каждую семью.

«ВДВ – гордость российской армии, а наши десантники – образец чести, отваги и профессионализма. Какой бы вызов ни бросали нашей стране, вы всегда находите на него достойный ответ. Недаром один из ваших девизов гласит: "Кто обидит Россию – будет иметь дело с ВДВ". Гордое звание 76-ой дивизии впитало в себя славу военный подвигов на Северном Кавказе, в Южной Осетии, на Ближнем Востоке и во многих других горячих точках ближнего и дальнего зарубежья», – выступил Михаил Ведерников.

Память погибших десантников на митинге почтили военнослужащие, ветераны, официальные лица и жители Пскова.

Напомним, в Пскове дислоцируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия - старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Она является правопреемницей 157-й стрелковой дивизии (впоследствии ставшей 76-й гвардейской стрелковой дивизией), сформированной 1 сентября 1939 года на базе 221-го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии.

Праздник установлен указом президента от 31 мая 2006 года. История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение в составе 12 человек.

Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году. Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях Великой Отечественной войны и не раз проявляли массовый героизм.