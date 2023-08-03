Общество

Губернатор про администрацию Усвятского района: Команда дружная, профессиональная

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил администрацию Усвятского района за эффективную работу и активность. Сегодня, 3 августа, глава региона провел рабочую встречу с активом муниципалитета в ходе выезда в район, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Несмотря на то, что район не самый крупный, команда у вас дружная, профессиональная. Выстроены хорошие взаимоотношения со всеми структурами правительства Псковской области», - отметил Михаил Ведерников

Также губернатор обратил внимание, что на данный момент в Усвятском районе создано 19 территориальных общественных самоуправлений, и 12 из них уже участвуют в конкурсах.

Глава региона призвал участвовать в конкурсах всех и напомнил, что «ТОС без грантов теряет смысл».