Общество

Каждый восьмой россиянин причислил себя к интернет-зависимым

45% россиян признались в той или иной степени digital-зависимости. Зависимость от гаджетов и интернета отмечают у себя 45% россиян: 13% однозначно в этом уверены, 32% — скорее уверены. 55% утверждают, что не страдают цифровой зависимостью: 35% скорее убеждены в этом, 20% однозначно не видят у себя никаких ее признаков.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, чем младше респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы зависимости: 57% среди респондентов моложе 34 лет и 37% среди тех, кто старше 45 лет.

39% россиян утверждают, что время от времени стараются устраивать себе digital-детокс: 15% сознательно отказываются от гаджетов и интернета на несколько часов ежедневно, 10% делают это несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц. 5% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, 1% — раз в несколько лет. 61% россиян не практикуют цифровой детокс: часть из них не может позволить себе остаться без связи («Не хочу остаться без работы/клиентов»), другая часть — люди формации homo digital — воспринимают гаджеты и интернет как естественную среду обитания («Связь — это мои глаза, уши, а иногда и ноги»).

Число digital-зависимых растет: в 2021 году в том, что буквально не выпускают цифровые устройства из рук, признавались 42% респондентов, сейчас — 45%. За два года число тех, кто не может или не хочет практиковать цифровой детокс, увеличилось с 54% до 61%.