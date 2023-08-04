Общество

Врач предупредила о пяти настораживающих симптомах в полости рта

Кровоточивость десен, неприятный запах изо рта и язвы могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказала Луиза Автандилян, врач-стоматолог и основатель клиники «Smilestudio».

По словам доктора, язвы во рту могут свидетельствовать как о разрушении зуба, так и о сахарном диабете и онкологии.

«Если вы увидели, что на слизистых оболочках полости рта — на внутренней поверхности щек, на небе или языке — образовались незаживающие язвы, ранки или пятна, срочно проконсультируйтесь со специалистом. Это может говорить как о разрушении зуба, острый край которого травмирует прилегающие к нему мягкие ткани, так и о серьезных заболеваниях организма — о сахарном диабете и даже об онкологическом заболевании, протекающем в ротовой полости», — объяснила она.

Возникновение острой зубной боли, по словам Автандилян, может быть признаком кариеса.

«Даже если болевые или неприятные ощущения прошли так же внезапно, как и возникли, данный симптом все равно является поводом для незамедлительного обращения к стоматологу. Возможно, здесь имеет место развитие скрытого кариозного процесса — например, в полости зуба под установленной пломбой, а также развитии пульпита или периодонтита», — отметила она.

Кровоточивость десен, как утверждает стоматолог, может говорить либо о неправильной чистке зубов, либо о периодонтите или пародонтите.

«Здоровые десны не должны кровоточить без причины — исключение составляет только агрессивная чистка зубов неаккуратными движениями или слишком жесткой зубной щеткой. Если во время гигиенических процедур вы заметили кровь в раковине, обязательно обратитесь к врачу, так как данный симптом может свидетельствовать о начинающемся периодонтите или пародонтите», — добавила она.

Автандилян добавила, что хронический неприятный запах изо рта может указывать на заболевание зубов и десен или на наличие общих проблем в организме. А повышенная чувствительность зубов — на истончение эмали.