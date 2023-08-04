Общество

Об особенностях работы компаса рассказали псковичам

Об особенностях работы компаса псковичам рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области. Для отыскания направления по сторонам света сначала необходимо определить направление север-юг; если встать лицом к северу, то справа будет восток, слева, соответственно запад.

Для того, чтобы сориентироваться на месте, может подойти практически любой, даже самый простой компас: главное – чтобы его стрелка показывала действительно на север. В этом стоит убедиться еще до того, как вы отправились в поход и, конечно, немного потренироваться.

Без подробной карты местности ориентироваться лишь с помощью компаса можно весьма приблизительно, но и этого достаточно, чтобы не заблудиться. Для начала надо «привязаться» к местности.

«Выбирайте ориентир, к которому будете возвращаться. Он обязательно должен быть достаточно протяженным: дорога, просека, линия электропередачи, река, ручей, овраг. От этого объекта вы можете уходить в любую сторону примерно под прямым углом. Допустим, вы стоите у дороги и собираетесь углубиться в лес. Отходим немного от ориентира в нужную вам сторону и поворачиваемся лицом к дороге таким образом, чтобы путь возвращения был примерно перпендикулярен направлению дороги. Держа перед собой компас, поворачиваем его до тех пор, пока стрелка не совпадет с линией север-юг на шкале компаса. Держать компас старайтесь горизонтально, чтобы стрелка могла свободно вращаться. После этого мысленно проводим линию через центр компаса в направлении пути вашего возвращения», – рассказали спасатели.

На шкале прибора есть цифры, которые обозначают градусы: ноль – это направление на север. Азимут – это угол между направлением на север и направлением на ориентир. Цифра на другой стороне шкалы это направление, которого нужно придерживаться, углубляясь в лес.

«Иногда поглядывайте на компас, не слишком ли вы отклонились от выбранного направления. Когда решите возвращаться, снова возьмите компас так, чтобы линия возвращения проходила через его центр и цифру на шкале. Теперь медленно поворачиваемся вокруг своей оси (компас держим неподвижно) до тех пор, пока северный конец стрелки не совпадет с цифрой ноль (буквой «С» или «N»). Возвращайтесь в ту сторону, куда обращен Ваш взгляд», – добавили в МЧС.

В случае, если человек заблудился, сотрудники МЧС советуют не паниковать, так как под действием страха человек начинает действовать нелогично.

«Успокойтесь. Постарайтесь определить направление, откуда пришли. Помните, что в солнечный день солнце восходит на востоке, а в полдень бывает на юге. Надежный способ выйти к людям – найти любой ручеек. Необходимо двигаться вдоль него вниз по течению. Он приведет к другому, более крупному ручью, а тот в свою очередь впадает в реку, которая обязательно приведет вас к населенному пункту», – заключили спасатели.