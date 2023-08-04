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Экс-вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин умер на 42-м году жизни

Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни, сообщается в Telegram-канале московской команды. Причины смерти не указываются.

Вениамин Мандрыкин. Фото: ПФК ЦСКА / Telegram

За время профессиональной карьеры Мандрыкин выступал за владикавказский «Спартак» (сейчас - «Алания»), ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, четыре раза выигрывал Кубок России и один Кубок УЕФА. Голкипер провел два матча за сборную России, пишет РИА Новости.

В 2010 году Мандрыкин в результате ДТП получил серьезную травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга из-за чего ему пришлось завершить профессиональную карьеру.