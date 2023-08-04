Общество

Аномально жаркая погода преобладает на Северо-Западе России

С аномальной жаркой погоды стартует неделя на Северо-Западе России, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Южной России большую часть рабочей недели ожидается солнечная и жаркая погода: днём до +36…+41°. Но в четверг-пятницу в регион прорвётся атмосферный фронт, несущий более прохладный воздух, и под аккомпанемент ливней и гроз показания термометров понизятся до +31…+36°С.

На Среднюю Волге поля фронтальной облачности не пропустит антициклон. Так что здесь никаких дождей, а лёгкая облачность не помешает солнцу прогреть воздух до +30…+35°С.

«На Северо-Западе новая неделя стартует солнечной и аномально жаркой погодой – днём до +27…+32°. Но затем в этой зоне останутся только север и восток региона, а на юге появятся массивы грозовых туч, и воздух остынет до +20…+25°С», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Центральной России в понедельник солнечно, в полуденные часы столбики термометров дотянутся до +30…+35°С. Но со вторника под влиянием приближающегося циклона начнутся ливни и грозы, и дневная температура постепенно понизится до +21…+26°С.

На Урале в первые дни по вине атмосферного фронта пройдут грозовые дожди и будет сравнительно прохладно. Но со среды погода пойдет на поправку, и воздух днём сумеет прогреться до +21…+26°С.

В Южной Сибири в первую половину недели ожидается солнечная и умеренно жаркая погода с дневной температурой до +25…+30°С. В последующие дни облачность над регионом уплотнится, и грозовые дожди собьют показания термометров до +21…+26°С.

Из-за влияния тайфунов, активизировавшихся в центральной части Тихого океана, на юге Дальнего Востока ожидаются ливни и грозы, наиболее интенсивные в южной части Приморья. А преобладающая дневная температура в регионе составит +21…+26°С.

В Санкт-Петербурге в понедельник солнечно и около +30°С. В последующие дни уже не обойдется без ливней и гроз, а дневная температура понизится до +22…+25°С.

В Москве в понедельник солнечно, воздух прогреется до +31°С. Но уже во вторник под влиянием приближающегося фронта в мегаполисе возможны локальные ливни и грозы, а жара начнёт спадать. Пик ненастья придется на среду, и в последующие дни столбики термометров уже не смогут подняться выше +24…+26°С.