Общество

Псковичи могут бесплатно получить IT-профессию в «Школе 21» Сбера в Великом Новгороде

Набор на бесплатное обучение в рамках образовательной ИТ-программы «Школы 21» продолжается в Великом Новгороде. За два месяца получено уже более 1000 заявок на обучение из разных городов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Помимо жителей Великого Новгорода учиться в школе планируют жители Ленинградской, Нижегородской и Псковской областей. Чтобы бесплатно получить востребованную профессию в сфере ИТ, нужно подать заявку на обучение и пройти отборочный интенсив, который в кампусе в Великом Новгороде стартует уже 18 сентября.

Интенсив или бассейн – это финальный отборочный этап, на котором участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты по программированию. На нем в течение 26 дней участники пишут код с нуля, создают свою первую игру, готовят индивидуальные и групповые ИТ-проекты, развивают «мягкие» навыки, а также учатся решать сложные задачи в сжатые сроки. Далее по его результатам участники отбираются на основное обучение.

После поступления участники могут изучать цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер – всего их более десяти. Здесь и алгоритмы, и графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Одной из обязательных частей образовательной программы является стажировка, которая длится три месяца. После данного этапа участники обучения успешно трудоустраиваются в крупные ИТ-компании по своему направлению.

Участником обучения в «Школе 21» может стать каждый желающий старше 18 лет, независимо от города проживания. Поступление и обучение не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Как показывает практика, более 50% участников проекта ранее не имели опыта программирования. Средний возраст участников четырех кампусов по стране составляет 25 лет, самому старшему – 63 года, а самому младшему – 17 лет. По данным «Школы 21», мужчины чаще регистрируются на обучение, на женщин приходится треть заявок.

«Открытие "Школы 21" в соседнем с Псковом Новгороде — это с нетерпением ожидаемое событие. Для псковичей это уникальная возможность бесплатно получить современную востребованную профессию, а для предприятий Псковской области - приток квалифицированных специалистов», – рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«В Новгородской области мы системно работаем над подготовкой кадров, выстраивая сквозную траекторию школа-СПО-университет. "Школа 21" – это уникальный проект, позволяющий абсолютно бесплатно для новгородцев и жителей других регионов на площадке ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай" получить востребованную специальность в области информационных технологий», – добавил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Школа 21» – это проект индустрии образования Сбербанка. В Великом Новгороде – это первый кампус школы в Северо-Западном федеральном округе. Общая площадь кампуса составляет более 1700 квадратных метров, количество рабочих мест – более 190, что даст возможность поступить на основное обучение 250 желающим участникам.

Кроме того, он находится в удобной транспортной доступности – буквально в нескольких шагах от остановки «Великая,18а». Здание школы очень просторное, оснащенное современным оборудованием. Там будут удобные зоны для обучения, игровые зоны, зоны отдыха и библиотеки. Всеми возможностями кампуса участники смогут пользоваться круглосуточно.