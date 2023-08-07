Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
самое время для ремонта
Топ уютных летних террас Пскова
«Истфакт» Княгиня Ольга
Снова в школу. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Кружки и секции в Пскове
Купе-кроссовер Geely Tugella
Резиновое ассорти
Интересные места отдыха в Псковской области
как поддерживают псковских врачей
удмуртская ведьма
чем полезен нацпроект «Культура»
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 07.08.2023 10:500 Температурный рекорд 1994 года побили в Пскове 6 августа 07.08.2023 14:580 Псковичи могут бесплатно получить ИТ-профессию в «Школе 21» от Сбера в Великом Новгороде 07.08.2023 14:450 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Довмонт Псковский. ВИДЕО 07.08.2023 14:360 Сильный ветер и грозы придут в Псковскую область вечером 7 августа 07.08.2023 14:190 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей пять единиц оружия 07.08.2023 13:520 Форменный стандарт: как новый ГОСТ изменит одежду для школьников
 
 
 
Самое популярное 03.08.2023 10:435 Юрист рассказала, за какие медуслуги придется доплачивать с 1 сентября 04.08.2023 12:369 Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов досрочно вышел на свободу 03.08.2023 10:011 Трех детей доставили в больницу в результате утреннего ДТП на Завеличье 02.08.2023 11:094 Торжественный митинг в честь Дня ВДВ состоялся в Пскове. ФОТО 03.08.2023 13:2512 Новое кафе «Альма» в Финском парке: Гельдт, трдельники и открыточные виды
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Форменный стандарт: как новый ГОСТ изменит одежду для школьников

07.08.2023 13:52|ПсковКомментариев: 0

В советское время у псковских мам и пап не было вопросов, какую одежду купить ребенку к новому учебному году. В магазине «Школьник» на Рижском проспекте всегда можно было найти одинаковые коричневые платья для девочек и темно-синие костюмы для мальчиков. Цена на школьную форму из натуральных материалов (предполагаю) была доступной, поэтому ее покупали почти ежегодно — по мере роста ребенка.

Современным родителям приходится сложнее: выбор моделей и фасонов огромный, и надо среди этого многообразия найти не просто симпатичные вещи, но и качественные, в которых школьнику будет комфортно и удобно.

Возможно, в 2024 году выбирать одежду для учебы станет проще. На подходе - новый ГОСТ на школьную форму. Какие требования к одежде учащихся содержит новый стандарт, как он поможет отличать качественную продукцию от некачественной и что от нововвдений ожидают родители, педагоги и производители школьной формы, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

Дресс-код для школьников

Несмотря на то, что школьная форма ассоциируется именно с советским периодом, в России она появилась еще в XIX веке, а в прошлом столетии как раз наоборот, учащиеся не всегда носили коричневые платья и синие костюмы. Сразу после революции 1917 года школьная форма была отменена как пережиток прошлого. Вернулись к ней только в послевоенные годы. Учащиеся в СССР были одеты практически одинаково — форма была единой для всех советских школ. В 1992 году форму отменили, и дети ходили в школу в повседневной одежде.

В наше время форменная одежда опять стала актуальной. В 2013 году учебным заведениям разрешили вводить свою форму, и многие школы с радостью восприняли эту идею. Но энтузиазма хватило ненадолго. Даже небольшой опрос, проведенный среди знакомых родителей школьников, показал, что регламентированный внешний вид характерен только для учеников начальной школы. И то речь идет о так называемой парадной одежде, в которой дети приходят 1 сентября.

«Сын перешел во второй класс. Школьную форму заказываем всем классом, но только праздничную. На каждый день комплект одежды покупаем сами: ходим перед началом года по магазинам или заказываю на маркетплейсах, но там где возможна примерка. Брюки, рубашки — все однотонное», - рассказала псковичка Оксана, мама учащегося Инженерно-лингвистической гимназии.

«Дочь перешла в четвертый класс. Школьная форма есть. Требования - однотонная одежда, то есть платья, брюки, сарафаны, кофты, рубашки спокойных тонов, главное - чтобы без клетки. Одежду покупали в небольшом частном магазине, там работают знакомые. Про качество сказать не могу, на год обучения формы хватает. Но так как ребёнок растёт, обновлять приходится каждый год. Цена приемлемая, ну опять же, потому что есть свои скидки», - сообщил отец ученицы псковской школы №20 Антон.

«Сын учится в Псковском техлицее, перешел в девятый класс. Именно школьной формы, как таковой, нет. Но есть требования к внешнему виду, в одежде должен выдерживаться деловой, классический стиль. Костюмы обычно покупаем на «Славянке». Одежда отличная, хорошо носится, сохраняет внешний вид. Модели удобные, брюки и пиджаки пошиты с учетом того, что дети растут, то есть всегда есть небольшой "запас", который можно выпустить в конце учебного года. Цены посильные, особенно если покупать на распродаже», - рассказала псковичка Елена.
Если в псковских магазинах детской одежды школьная форма представлена симпатичными, но довольно однообразными моделями сине-белой расцветки, то на маркетплейсах выбор интереснее. Если ребенок в восторге от книг о Гарри Поттере, то в одном из интернет-магазинов представлена целая одноименная коллекция. Причем, никаких карнавальных черных мантий школы Хогвартс, а вполне приличные платья, пиджаки, юбки, брюки, поло, по-английски стильные и вполне подходящие не только для уроков магии. На другом сайте — платья с фартуками, похожие на школьную форму из советского прошлого. Не знаю, как для повседневной носки, но такие наряды вполне уместно будут смотреться на празднике последнего звонка.

В великолукских школах — картина примерно такая же. «Каждая школа вправе регламентировать свою школьную форму. Мы выбираем свой дресс-код. Это деловая форма одежды определенной цветовой гаммы. Она делится на парадную и повседневную. И подобный локальный акт действует в каждой школе», - рассказала директор гимназии имени С. В. Ковалевской города Великие Луки Татьяна Фомченкова.

По ее словам, в гимназии форма, в основном, черного цвета. «Мы выбрали универсальный черный цвет, чтобы родители смогли купить качественную форму, не ориентируясь на какого-то конкретного производителя», - сказала директор гимназии.

В региональном комитете по образованию пояснили, что общий вид одежды школьников, ее цвет, фасон определяется советом школы или родительским комитетом. «Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных учреждений должно приниматься всеми участниками образовательного процесса и учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей», - отметили в комитете.

При этом не приветствуется ношение «одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой и символикой асоциальных неформальных молодежных объединений». И само собой — никакой пропаганды курения, наркотиков и т. п. «Внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер», - подчеркнули в комитете.

Больше натуральных тканей

От нового ГОСТа в органах управления образованием ждут благоприятных изменений. «Введение ГОСТа на школьную форму положительно повлияет на формирование имиджа школ, устранит признаки социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупредит возникновения у обучающихся психологического дискомфорта», - уверены в комитете.

Директор великолукской гимназии Татьяна Фомченкова тоже считает введение ГОСТа на школьную форму правильным решением.

«Дети уже привыкли носить школьную форму. А те фирмы, которые предлагают такую продукцию, должны отвечать за качество материала: меньше синтетики, больше натуральных тканей», - отметила она.

Татьяна Фомченкова отметила, что на рынке есть качественная одежда для школьников. По ее словам, великолепную по качеству продукцию шьет псковская фабрика «Славянка». Но далеко не все фирмы, предлагающие одежду для школьников, отвечают за качество своей продукции. «ГОСТ нужен, в первую очередь, ради здоровья наших детей», - отметила она.

Однако производители школьной формы восторга по поводу новых стандартов не разделяют. По словам директора Псковской фабрики «Славянка» Елены Косенковой, стандартам сложно соответствовать, потому что «сырья нет». «Свердловский камвольный комбинат делает неплохие ткани. Можно было бы договариваться на поставку их продукции. Но там цены заоблачные. С такими ценами я ничего не продам, все будет лежать на складе. Получается значительно дороже, чем мы берем у Китая или у Турции. Причем, наши производители только начинают практиковать какие-то артикулы, а у тех десятками лет все отработано, нет ни усадок, ни пиллинга. Мы работаем только с теми, кто нас устраивают», - высказала свое мнение она.

При этом руководитель предприятия отметила, что все требования к качеству продукции «Славянка» выполняет. «Мы не имеем права этого не делать, потому что мы законопослушное предприятие, не частная фирмочка "как хочу, так и ворочу". Поэтому мы все делаем правильно. А частники могут писать, что шерсти у них 35%, а там все 100%- голая синтетика», - рассказала Елена Косенкова.

Также директор фабрики не уверена, что новый ГОСТ поможет родителям школьников выбирать более качественную продукцию: «Какое дело покупателю, по какому ГОСТу выпускается продукция. Мама или бабушка приходят в магазин: «Какая моделька красивая! И цена какая красивая!». Меньше всего смотрят, из какой ткани это сделано».

На сегодня форму, пошитую на фабрике, берет только начальная школа. И то, большие заказы поступают из других регионов. Псковские родители тоже покупают школьную форму торговой марки «Трувор», но, в основном, в розницу - в магазинах.

«Нашу школьную форму берут 1-4 классы. Остальные не хотят. У меня у самой внучки-школьницы. Это уже не детки, а взрослые, и надо с ними считаться. Если мы хотим одеть весь школьный состав, то могу сказать, что для старшеклассников форму покупать вряд ли будут, и у нас все будет лежать на складах», - уверена директор фабрики.

От новых стандартов Елена Косенкова хотела бы приведения размерной сетки в соответствие с параметрами современных детей, в том числе, специальные размеры для детей с нестандартной фигурой. «У нас есть полненькие дети. Их мамы даже вынуждены соглашаться брать что-то взрослое. Но это, конечно, неправильно. На фабрике мы выполняем индивидуальные заказы, смотрим, как помочь, чтобы ребенок был одет»,- рассказала она.

При этом директор «Славянки» опасается, что предприятие вынуждено будет поднять цену на свои изделия: «В связи с тем, что это будет новая форма, потребуются другие комплектующие, другие подходы к формированию модельного ряда, конструкции. Конечно, это будет тянуть за собой и удорожание».

Об удорожании и качестве

«Я так понимаю, дискуссия уже проходит в отношении того, а не приведет ли принятие ГОСТ к удорожанию. Ответ - нет. Знаете, почему: базовые требования безопасности одежды для детей установлены действующим техническим регламентом, и стандарт на школьную форму никаких нововведений не вносит», - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, выступая в пресс-центре ТАСС.

По его словам, если предприятие-производитель выполняет требования технического регламента, оно так и будет его исполнять. «Задача стандарта - чтобы в соответствии с законодательством помочь определить родителям, производителям, детям, что данная одежда, существующая на рынке, может использоваться как школьная форма и будет комфортна для нахождения ребенка в школе», - добавил он.

Антон Шалаев также напомнил, что новый стандарт поможет установить, какую одежду можно считать школьной формой и обратил внимание на принципиальное отличие школьной формы от другой одежды для детей. «В школе дети проводят несколько часов подряд, зачастую в стрессовых условиях. Поэтому школьная форма должна соответствовать иным принципиальным требованиям в отличие от одежды эпизодической носки. Ребенку должно быть комфортно и удобно на протяжении всего учебного дня», - сказал он.

По словам руководителя, ГОСТ не будет устанавливать единый общий вид школьников, единый цвет, единый фасон: «Он про то, как нам и школам, и родителям и производителям отличать одежду, которую мы называем школьной формой от любой прочей, в которой школьники могут ходить».

«Стандарт выступает как однозначный инструмент для контроля безопасности и качества, - отметил руководитель отраслевого испытательного центра АО «ИНПЦ ТЛП» Дмитрий Гузов.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Татьяна Буцкая отметила, что для здоровья школьника важно, что он носит. «5-6 часов ребенок проводит в школе. Дети - это дети, им надо побегать. Теплоомен, который идет через кожу, значительный. Неправильная ткань, синтетика, не выводит влагу. Ребенок начинает плохо себя чувствовать. Школьная форма — это про здоровье и успеваемость ребенка»,- подчеркнула она.

По словам Дмитрия Гузова, в основу стандарта легли технический регламент таможенного союза о безопасности продукции для детей и подростков и федеральный закон об образовании. «Ничего нового мы не изобрели. Но на сегодня видим нюанс: сложились двойные стандарты в отношении такого понятия, как слой одежды. К изделиям второго слоя относятся рубашки, хотя их следует определять как первый слой, когда изделие непосредственно соприкасается с телом. За 50 лет гигиенические привычки изменились», - пояснил руководитель отраслевого испытательного центра.

Эти факторы стали причиной корректировки как параметров безопасности (перенесли рубашки и блузки из второго слоя в первый), так и потребительских свойств, отвечающих за долговечность этих изделий.

«При этом стандарт не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но устанавливает требования, которым могут соответствовать только материалы, изготовленные из качественного сырья»,- отметил Дмитрий Гузов.

Также одна из целей нового стандарта - сделать маркер для покупателей. «Видя данную маркировку, мамы понимали, что это стандарт качества», - подчеркнул он.

Таким образом, в целом внешний вид школьников не ждут существенные перемены. Во что именно одевать учеников, по-прежнему будет решать школа. Но вот за качеством материалов будут следить более пристально. Даже придумают специальную маркировку для соответствующих стандарту товарам. Но при этом, вопреки ожиданиям, качество на стоимость не повлияет. Во всяком случае, несмотря на опасения самих производителей, федеральные чиновники уверяют, что цены на школьную форму не вырастут.

Светлана Синцова

Теги: #школа #форма
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобно ли для вас трехдневное голосование?
В опросе приняло участие 2 человека
07.08.2023, 15:130 ВТБ внедряет новую модель работы на розничном рынке в Псковской области 07.08.2023, 15:110 Лучших футболистов среди курсантов-первокурсников выбрали в Пскове 07.08.2023, 15:090 Светлана Мельникова поделилась опытом работы с музейщиками из Узбекистана 07.08.2023, 14:580 Псковичи могут бесплатно получить ИТ-профессию в «Школе 21» от Сбера в Великом Новгороде
07.08.2023, 14:540 В Пскове приступают к устройству полноценного перекрестка улиц Чудской и Алмазной 07.08.2023, 14:450 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Довмонт Псковский. ВИДЕО 07.08.2023, 14:360 Сильный ветер и грозы придут в Псковскую область вечером 7 августа 07.08.2023, 14:290 Гидравлические испытания сетей проводят на второй по величине котельной Пскова
07.08.2023, 14:190 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей пять единиц оружия 07.08.2023, 14:020 Работы по ликвидации аварии на трубопроводе начались в псковских Писковичах 07.08.2023, 13:520 Форменный стандарт: как новый ГОСТ изменит одежду для школьников 07.08.2023, 13:430 Псковский журналист стала ученицей яснополянской школы литературной критики
07.08.2023, 13:360 Пять пожаров из-за короткого замыкания произошло в Псковской области за выходные 07.08.2023, 13:240 Более семи тысяч петербуржцев бесплатно настроили смартфоны в отделениях Сбера 07.08.2023, 13:193 Верховный суд РФ ввел запрет на УЗИ без назначения врача 07.08.2023, 13:080 Подозреваемого в госизмене задержали на границе в Псковской области. ВИДЕО
07.08.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 07.08.2023, 12:530 Резиновое ассорти: все дороги ведут на «Алмазную» 07.08.2023, 12:490 Движение транспорта на участке улицы Максима Горького ограничили в Пскове 07.08.2023, 12:380 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про турбокруги
07.08.2023, 12:320 Мост через реку Колотовку обновили в Псковском районе 07.08.2023, 12:270 «Постскриптум»: Падение рубля, явка на выборы, рекордная уха и битва двух столиц 07.08.2023, 12:250 Поручителей погибших участников СВО освободят от обязательств по кредитам 07.08.2023, 12:160 Житель города Дно избил свою бабушку и отрицал нанесение побоев в суде
07.08.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция премьеры «Летопись воинской славы Псковской земли» 07.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 августа 07.08.2023, 11:571 План мероприятий по поддержке женщин до 2026 года утвердили в Псковской области 07.08.2023, 11:440 Пешехода сбили возле кинотеатра в Пскове. ФОТО
07.08.2023, 11:360 Пьяный пскович швырнул об асфальт маленького сына в Петербурге 07.08.2023, 11:250 Артиллерийский снаряд обнаружили на берегу реки Вскувица в Великолукском районе 07.08.2023, 11:140 «Гордозор»: От круга к турбокругу 07.08.2023, 11:050 Опубликована программа XXX Пушкинского театрального фестиваля в Псковской области
07.08.2023, 10:560 Розыск мужчины со шрамом на голове прекратили в Пскове 07.08.2023, 10:500 Температурный рекорд 1994 года побили в Пскове 6 августа 07.08.2023, 10:440 Более 50 петербургских компаний общепита присоединились к сервису СберЧаевые 07.08.2023, 10:320 Жительница Пскова стала самой молодой конкурсанткой в финале «Миссис Россия 2023»
07.08.2023, 10:201 Проект о героях и битвах запускают «ПЛН FM», реготделение РВИО и Псковский музей-заповедник 07.08.2023, 10:142 Средний заработок на подработках заметно вырос в Псковской области 07.08.2023, 10:041 Росгвардейцы задержали 50-летнюю псковичку за кражу станков для бритья 07.08.2023, 09:550 СИМ-СИМ, скройся!
07.08.2023, 09:441 Минфин впервые с января 2022 года возобновит покупки валюты на рынке 07.08.2023, 09:150 Объем наличных в обращении рекордно вырос в России за 25 лет в июне 07.08.2023, 09:000 В России предложили маркировать допустившие утечку персональных данных компании 07.08.2023, 08:450 В МВД предложили уголовно наказывать помогающих банковским мошенникам
07.08.2023, 08:300 Псков занял 81 место среди городов России по объему ввода жилья 07.08.2023, 08:150 ГОСТ на детские игрушки появится в России 07.08.2023, 07:560 Таймлапс лунной ночи запечатлел псковский фотограф. ВИДЕО 07.08.2023, 07:340 Какие сувениры запрещено ввозить из-за границы, объяснил юрист
07.08.2023, 07:190 Почти в 40 раз увеличились случаи утечки личных данных в России 07.08.2023, 07:000 Аномально жаркая погода преобладает на Северо-Западе России 06.08.2023, 22:002 Идею пересадить чиновников на отечественные машины поддержали 77% россиян — опрос 06.08.2023, 21:480 Обломки корабля III века до нашей эры обнаружили в Средиземном море
06.08.2023, 21:350 Проект псковичей по масштабированию применения беспилотников отмечен на «Архипелаге 2023» 06.08.2023, 21:190 Скорость движения в направлении Петербурга ограничат на трассе Р-23 06.08.2023, 20:590 Мэр Тбилиси заявил о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня 06.08.2023, 20:520 Всероссийский съезд глав домов и центров народного творчества проходит в Пскове
06.08.2023, 20:380 Подвоз воды из-за аварии на сетях организуют в псковской деревне Писковичи 06.08.2023, 20:290 Российский корабль уклонил МКС от столкновения с космическим мусором 06.08.2023, 20:170 При массовом катании псковских велосипедистов призвали двигаться колонной 06.08.2023, 20:086 Храм хотят построить на улице Майора Доставалова в Пскове
06.08.2023, 19:550 «Мелкие воришки»: дети залезают в чужие автомобили в Великих Луках 06.08.2023, 19:330 Telegram заблокировали в Ираке 06.08.2023, 19:090 Попавшую в ДТП певицу Ладу Дэнс перевели в частную клинику 06.08.2023, 18:470 Водители пробивают шины на трассе в Островском районе из-за ямы на мосту
06.08.2023, 18:260 Компьютерными играми увлекаются почти 40% россиян — опрос 06.08.2023, 18:051 Корзину белых собрали грибники в гдовском бору. ФОТО 06.08.2023, 17:460 Александр Козловский: Труд железнодорожников — важная социальная миссия 06.08.2023, 17:270 Маркеры сотрудника избиркома назвали псковичам в преддверии поквартирного обхода
06.08.2023, 17:076 «Бабулям закон не писан»: пенсионерка с тростью в Пскове грубо нарушила ПДД  06.08.2023, 16:470 Самый жаркий день лета зафиксировали в Москве 06.08.2023, 16:290 Три «учебные» экскурсии в «Михайловском» доступны владельцам Пушкинских карт 06.08.2023, 16:090 Гребцы из Пскова победили на первенстве России
06.08.2023, 15:501 Шесть кандидатов примут участие в выборах главы Псковского района 06.08.2023, 15:320 Экс-вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин умер на 42-м году жизни 06.08.2023, 15:030 Три улицы в Великих Луках обесточены из-за повреждения электросетей 06.08.2023, 14:450 Михаил Ведерников поблагодарил железнодорожников за непростой труд
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru