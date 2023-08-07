Общество

Форменный стандарт: как новый ГОСТ изменит одежду для школьников

В советское время у псковских мам и пап не было вопросов, какую одежду купить ребенку к новому учебному году. В магазине «Школьник» на Рижском проспекте всегда можно было найти одинаковые коричневые платья для девочек и темно-синие костюмы для мальчиков. Цена на школьную форму из натуральных материалов (предполагаю) была доступной, поэтому ее покупали почти ежегодно — по мере роста ребенка.

Современным родителям приходится сложнее: выбор моделей и фасонов огромный, и надо среди этого многообразия найти не просто симпатичные вещи, но и качественные, в которых школьнику будет комфортно и удобно.

Возможно, в 2024 году выбирать одежду для учебы станет проще. На подходе - новый ГОСТ на школьную форму. Какие требования к одежде учащихся содержит новый стандарт, как он поможет отличать качественную продукцию от некачественной и что от нововвдений ожидают родители, педагоги и производители школьной формы, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Дресс-код для школьников

Несмотря на то, что школьная форма ассоциируется именно с советским периодом, в России она появилась еще в XIX веке, а в прошлом столетии как раз наоборот, учащиеся не всегда носили коричневые платья и синие костюмы. Сразу после революции 1917 года школьная форма была отменена как пережиток прошлого. Вернулись к ней только в послевоенные годы. Учащиеся в СССР были одеты практически одинаково — форма была единой для всех советских школ. В 1992 году форму отменили, и дети ходили в школу в повседневной одежде.

В наше время форменная одежда опять стала актуальной. В 2013 году учебным заведениям разрешили вводить свою форму, и многие школы с радостью восприняли эту идею. Но энтузиазма хватило ненадолго. Даже небольшой опрос, проведенный среди знакомых родителей школьников, показал, что регламентированный внешний вид характерен только для учеников начальной школы. И то речь идет о так называемой парадной одежде, в которой дети приходят 1 сентября.

«Сын перешел во второй класс. Школьную форму заказываем всем классом, но только праздничную. На каждый день комплект одежды покупаем сами: ходим перед началом года по магазинам или заказываю на маркетплейсах, но там где возможна примерка. Брюки, рубашки — все однотонное», - рассказала псковичка Оксана, мама учащегося Инженерно-лингвистической гимназии.

«Дочь перешла в четвертый класс. Школьная форма есть. Требования - однотонная одежда, то есть платья, брюки, сарафаны, кофты, рубашки спокойных тонов, главное - чтобы без клетки. Одежду покупали в небольшом частном магазине, там работают знакомые. Про качество сказать не могу, на год обучения формы хватает. Но так как ребёнок растёт, обновлять приходится каждый год. Цена приемлемая, ну опять же, потому что есть свои скидки», - сообщил отец ученицы псковской школы №20 Антон.

«Сын учится в Псковском техлицее, перешел в девятый класс. Именно школьной формы, как таковой, нет. Но есть требования к внешнему виду, в одежде должен выдерживаться деловой, классический стиль. Костюмы обычно покупаем на «Славянке». Одежда отличная, хорошо носится, сохраняет внешний вид. Модели удобные, брюки и пиджаки пошиты с учетом того, что дети растут, то есть всегда есть небольшой "запас", который можно выпустить в конце учебного года. Цены посильные, особенно если покупать на распродаже», - рассказала псковичка Елена.

Если в псковских магазинах детской одежды школьная форма представлена симпатичными, но довольно однообразными моделями сине-белой расцветки, то на маркетплейсах выбор интереснее. Если ребенок в восторге от книг о Гарри Поттере, то в одном из интернет-магазинов представлена целая одноименная коллекция. Причем, никаких карнавальных черных мантий школы Хогвартс, а вполне приличные платья, пиджаки, юбки, брюки, поло, по-английски стильные и вполне подходящие не только для уроков магии. На другом сайте — платья с фартуками, похожие на школьную форму из советского прошлого. Не знаю, как для повседневной носки, но такие наряды вполне уместно будут смотреться на празднике последнего звонка.

В великолукских школах — картина примерно такая же. «Каждая школа вправе регламентировать свою школьную форму. Мы выбираем свой дресс-код. Это деловая форма одежды определенной цветовой гаммы. Она делится на парадную и повседневную. И подобный локальный акт действует в каждой школе», - рассказала директор гимназии имени С. В. Ковалевской города Великие Луки Татьяна Фомченкова.

По ее словам, в гимназии форма, в основном, черного цвета. «Мы выбрали универсальный черный цвет, чтобы родители смогли купить качественную форму, не ориентируясь на какого-то конкретного производителя», - сказала директор гимназии.

В региональном комитете по образованию пояснили, что общий вид одежды школьников, ее цвет, фасон определяется советом школы или родительским комитетом. «Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных учреждений должно приниматься всеми участниками образовательного процесса и учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей», - отметили в комитете.

При этом не приветствуется ношение «одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой и символикой асоциальных неформальных молодежных объединений». И само собой — никакой пропаганды курения, наркотиков и т. п. «Внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер», - подчеркнули в комитете.

Больше натуральных тканей

От нового ГОСТа в органах управления образованием ждут благоприятных изменений. «Введение ГОСТа на школьную форму положительно повлияет на формирование имиджа школ, устранит признаки социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупредит возникновения у обучающихся психологического дискомфорта», - уверены в комитете.

Директор великолукской гимназии Татьяна Фомченкова тоже считает введение ГОСТа на школьную форму правильным решением.

«Дети уже привыкли носить школьную форму. А те фирмы, которые предлагают такую продукцию, должны отвечать за качество материала: меньше синтетики, больше натуральных тканей», - отметила она.

Татьяна Фомченкова отметила, что на рынке есть качественная одежда для школьников. По ее словам, великолепную по качеству продукцию шьет псковская фабрика «Славянка». Но далеко не все фирмы, предлагающие одежду для школьников, отвечают за качество своей продукции. «ГОСТ нужен, в первую очередь, ради здоровья наших детей», - отметила она.

Однако производители школьной формы восторга по поводу новых стандартов не разделяют. По словам директора Псковской фабрики «Славянка» Елены Косенковой, стандартам сложно соответствовать, потому что «сырья нет». «Свердловский камвольный комбинат делает неплохие ткани. Можно было бы договариваться на поставку их продукции. Но там цены заоблачные. С такими ценами я ничего не продам, все будет лежать на складе. Получается значительно дороже, чем мы берем у Китая или у Турции. Причем, наши производители только начинают практиковать какие-то артикулы, а у тех десятками лет все отработано, нет ни усадок, ни пиллинга. Мы работаем только с теми, кто нас устраивают», - высказала свое мнение она.

При этом руководитель предприятия отметила, что все требования к качеству продукции «Славянка» выполняет. «Мы не имеем права этого не делать, потому что мы законопослушное предприятие, не частная фирмочка "как хочу, так и ворочу". Поэтому мы все делаем правильно. А частники могут писать, что шерсти у них 35%, а там все 100%- голая синтетика», - рассказала Елена Косенкова.

Также директор фабрики не уверена, что новый ГОСТ поможет родителям школьников выбирать более качественную продукцию: «Какое дело покупателю, по какому ГОСТу выпускается продукция. Мама или бабушка приходят в магазин: «Какая моделька красивая! И цена какая красивая!». Меньше всего смотрят, из какой ткани это сделано».

На сегодня форму, пошитую на фабрике, берет только начальная школа. И то, большие заказы поступают из других регионов. Псковские родители тоже покупают школьную форму торговой марки «Трувор», но, в основном, в розницу - в магазинах.

«Нашу школьную форму берут 1-4 классы. Остальные не хотят. У меня у самой внучки-школьницы. Это уже не детки, а взрослые, и надо с ними считаться. Если мы хотим одеть весь школьный состав, то могу сказать, что для старшеклассников форму покупать вряд ли будут, и у нас все будет лежать на складах», - уверена директор фабрики.

От новых стандартов Елена Косенкова хотела бы приведения размерной сетки в соответствие с параметрами современных детей, в том числе, специальные размеры для детей с нестандартной фигурой. «У нас есть полненькие дети. Их мамы даже вынуждены соглашаться брать что-то взрослое. Но это, конечно, неправильно. На фабрике мы выполняем индивидуальные заказы, смотрим, как помочь, чтобы ребенок был одет»,- рассказала она.

При этом директор «Славянки» опасается, что предприятие вынуждено будет поднять цену на свои изделия: «В связи с тем, что это будет новая форма, потребуются другие комплектующие, другие подходы к формированию модельного ряда, конструкции. Конечно, это будет тянуть за собой и удорожание».

Об удорожании и качестве

«Я так понимаю, дискуссия уже проходит в отношении того, а не приведет ли принятие ГОСТ к удорожанию. Ответ - нет. Знаете, почему: базовые требования безопасности одежды для детей установлены действующим техническим регламентом, и стандарт на школьную форму никаких нововведений не вносит», - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, выступая в пресс-центре ТАСС.

По его словам, если предприятие-производитель выполняет требования технического регламента, оно так и будет его исполнять. «Задача стандарта - чтобы в соответствии с законодательством помочь определить родителям, производителям, детям, что данная одежда, существующая на рынке, может использоваться как школьная форма и будет комфортна для нахождения ребенка в школе», - добавил он.

Антон Шалаев также напомнил, что новый стандарт поможет установить, какую одежду можно считать школьной формой и обратил внимание на принципиальное отличие школьной формы от другой одежды для детей. «В школе дети проводят несколько часов подряд, зачастую в стрессовых условиях. Поэтому школьная форма должна соответствовать иным принципиальным требованиям в отличие от одежды эпизодической носки. Ребенку должно быть комфортно и удобно на протяжении всего учебного дня», - сказал он.

По словам руководителя, ГОСТ не будет устанавливать единый общий вид школьников, единый цвет, единый фасон: «Он про то, как нам и школам, и родителям и производителям отличать одежду, которую мы называем школьной формой от любой прочей, в которой школьники могут ходить».

«Стандарт выступает как однозначный инструмент для контроля безопасности и качества, - отметил руководитель отраслевого испытательного центра АО «ИНПЦ ТЛП» Дмитрий Гузов.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Татьяна Буцкая отметила, что для здоровья школьника важно, что он носит. «5-6 часов ребенок проводит в школе. Дети - это дети, им надо побегать. Теплоомен, который идет через кожу, значительный. Неправильная ткань, синтетика, не выводит влагу. Ребенок начинает плохо себя чувствовать. Школьная форма — это про здоровье и успеваемость ребенка»,- подчеркнула она.

По словам Дмитрия Гузова, в основу стандарта легли технический регламент таможенного союза о безопасности продукции для детей и подростков и федеральный закон об образовании. «Ничего нового мы не изобрели. Но на сегодня видим нюанс: сложились двойные стандарты в отношении такого понятия, как слой одежды. К изделиям второго слоя относятся рубашки, хотя их следует определять как первый слой, когда изделие непосредственно соприкасается с телом. За 50 лет гигиенические привычки изменились», - пояснил руководитель отраслевого испытательного центра.

Эти факторы стали причиной корректировки как параметров безопасности (перенесли рубашки и блузки из второго слоя в первый), так и потребительских свойств, отвечающих за долговечность этих изделий.

«При этом стандарт не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но устанавливает требования, которым могут соответствовать только материалы, изготовленные из качественного сырья»,- отметил Дмитрий Гузов.

Также одна из целей нового стандарта - сделать маркер для покупателей. «Видя данную маркировку, мамы понимали, что это стандарт качества», - подчеркнул он.

Таким образом, в целом внешний вид школьников не ждут существенные перемены. Во что именно одевать учеников, по-прежнему будет решать школа. Но вот за качеством материалов будут следить более пристально. Даже придумают специальную маркировку для соответствующих стандарту товарам. Но при этом, вопреки ожиданиям, качество на стоимость не повлияет. Во всяком случае, несмотря на опасения самих производителей, федеральные чиновники уверяют, что цены на школьную форму не вырастут.

Светлана Синцова