Общество

«Сельскую» надбавку к пенсии получают почти пять тысяч псковичей

Отделение Социального фонда России по Псковской области выплачивает надбавку за длительный стаж работы в сельском хозяйстве 4 890 пенсионерам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Для назначения или для возобновления выплаты необходимо подать заявление любым удобным способом: дистанционно через портал Госуслуг, а также лично в клиентскую службу ОСФР по Псковской области или МФЦ.

В 2023 году размер выплаты составляет 1 891 рубль, для получателей пенсий по инвалидности третьей группы — 945 рублей. Это 25% от установленной к пенсии величины фиксированной выплаты. Подавать заявление на «сельскую» надбавку при выходе на пенсию не нужно: расчет производится автоматически.

Надбавка положена всем получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности, если они не работают, проживают в сельской местности и продолжительность их стажа в сельском хозяйстве составляет не менее 30 лет.

Учитывается работа в животноводстве, рыбоводстве, растениеводстве, которая осуществлялась в сельскохозяйственных организациях на территории России. Полный перечень насчитывает более 500 профессий. За период до 1 января 1992 года работа в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах на территории РФ (бывшей РСФСР) включается в стаж вне зависимости от наименования специальности.

В отделении отметили, что с 2022 года действуют изменения, согласно которым пенсионеры-селяне продолжат получать повышенную фиксированную выплату даже если переедут в город, либо если сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией в связи с изменением административных границ. Ранее при переезде надбавка за ними не сохранялась.

«Обращаем внимание, что при трудоустройстве гражданина доплата за сельский стаж прекращается, поэтому после увольнения пенсионеру необходимо обратиться в отделение Социального фонда России и восстановить выплату. Для назначения или для возобновления выплаты необходимо подать заявление любым удобным способом: дистанционно через портал Госуслуг, а также лично в клиентскую службу ОСФР по области или МФЦ», - добавили в отделении.