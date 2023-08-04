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Общество

Верховный суд РФ ввел запрет на УЗИ без назначения врача

07.08.2023 13:19|ПсковКомментариев: 0

Верховный суд России вынес решение о запрете проведения ультразвукового исследования (УЗИ) без предварительного направления от врача или другого медицинского специалиста, следует из акта на официальном сайте суда.

К такому решению ВС РФ пришел на основании иска россиянки, которой было отказано в проведении УЗИ в частной клинике без предоставления направления от специалиста. Женщина считала, что требование получения направления ограничивает ее права на свободу выбора. Кроме того, она выразила мнение о том, что это требование приводит к ограничению конкуренции среди клиник, так как пациенты вынуждены выбирать медицинское учреждение согласно указаниям врача, вместо того чтобы иметь возможность выбора самостоятельно, пишет RuNews24.

Однако суд отклонил аргументы женщины, сославшись на закон об основах охраны здоровья, согласно которому только медицинский специалист может организовать процедуру обследования и лечения пациента. Это включает в себя предоставление необходимой информации о состоянии здоровья и рекомендации относительно дальнейших действий.

Судебный акт также подчеркнул, что ультразвуковые исследования проводятся по указанию лечащего врача или других квалифицированных медицинских специалистов. Это регулируется с учетом права пациента выбирать медицинскую организацию для проведения процедуры.

Теги: #здоровье #верховный суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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