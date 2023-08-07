Общество

Большинство респондентов ПЛН не заметили существенных последствий введения в Пскове дизайн-кода

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не заметили существенных изменений после введения дизайн-кода в Пскове. Это следует из опроса, в котором приняли участие 203 человека.

Не заметили существенных изменений после введения дизайн-кода в Пскове 34,48% респондентов. При этом среди опрошенных 30,54% тех, кто всецело одобряет дизайн-код и считает, что так улицы выглядят гораздо привлекательнее.

Не видят смысла в дизайн-коде 25,12% респондентов. По их мнению, власть таким образом лишь создает дополнительные проблемы предпринимателям. А 5,42% участников опроса считают, что дизайн-код - хорошая инициатива, но в нем надо ограничиваться историческими центрами городов.

3,45% псковичей отметили, что выбранная в Пскове концепция дизайн-кода им не нравится, а сама идея привести вывески в порядок - хорошая. Безразлично к теме относятся 0,99% опрошенных.

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