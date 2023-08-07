Общество

Новое кафе открыли в Острове в рамках инвестиционного соглашения

Новое кафе открыли в Острове в рамках инвестиционного соглашения. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

В рамках заключенного администрацией Островского района соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта инвестор открыл кафе «Лаваш».

«Кафе расположено в удобном и проходимом месте, у федеральной трассы. Заведение общепита является одним из этапов инвестсоглашения. Путешествуя на автомобиле, можно остановиться в комфортном месте: помыть автомобиль, заглянуть в кафе и приобрести продукты в магазине. Не только проезжающие по трассе туристы, но и жители города Острова являются посетителями этой благоустроенной зоны оказания услуг», – рассказал Дмитрий Быстров.

Ранее инвестор открыл автомойку самообслуживания, которая пользуется большой популярностью у автомобилистов. Затем рядом открылся магазин «Пятерочка», а теперь и кафе «Лаваш».