Общество

Псковичи получили около 30 тысяч телефонных консультаций от соцфонда с начала года

Для повышения качества обслуживания населения, а также информирования граждан о государственных услугах социального фонда сотрудники контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области проводят консультации для населения по телефону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

С начала 2023 года псковичам предоставили более 27 тысяч телефонных консультаций, их проводят по телефону: 8 800 200 00 98.

Чаще всего граждан интересуют вопросы пенсионного обеспечения, социальных выплат на детей, распоряжения средствами материнского капитала, выплат по больничным листам и обеспечением ТСР. Также в топ самых частых обращений также входят вопросы оформления справок и документов, использования электронных сервисов.

По телефону контакт-центра отделения жители региона могут получить консультации специалистов СФР по общим вопросам деятельности фонда, а с использованием «кодового слова» - по вопросам, касающимся персональных данных человека.

«Важным направлением работы контакт-центра является осуществление предварительной записи на прием в клиентские службы отделения. При этом отметим, что записаться на прием можно также дистанционно через портал госуслуг и сайт СФР», - заметили в отделении.

У отделения СФР по Псковской области есть официальные аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram, где также можно получить консультацию по вопросам пенсионного и социального обеспечения.