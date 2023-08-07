Общество

Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский

Умер ведущий «Говорит Москва» Леонид Володарский, сообщили на радиостанции со ссылкой на его родственников. Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.

Фото: Канал-16. Телевидение Сарова /Леонид Володарский. Архивное фото

Советский и российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Работал в Институте Африки АН СССР, затем — в Институте международного рабочего движения АН СССР, пишет РИА Новости.

Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных фильмов. За время своей более чем тридцатилетней карьеры он озвучил более пяти тысяч различных картин, в том числе киноленты «Крестный отец», «Звездные войны», «Крепкий орешек», «Терминатор», «Клан Сопрано» и «Джанго освобожденный».