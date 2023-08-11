Общество

Спортивную эстафету провели росгвардейцы для детей в Пскове

Псковские росгвардейцы и работники библиотеки «БиблиоЛюб» организовали для юных жителей микрорайона Любятово акцию «Зарядись энергией с Росгвардией». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Эта ведомственная акция проходит ежегодно и приурочена ко Дню физкультурника.

Росгвардейцы рассказали детям о важной роли спорта в жизни человека, о том, как занятия физкультурой помогают укрепить здоровье. Ребятам напомнили о необходимости ежедневных физических нагрузок, которые полезны для растущего организма.

Кроме того, работники библиотеки «БиблиоЛюб» организовали выставку литературы, посвященной спорту и здоровому образу жизни.

Затем росгвардейцы провели разминку и спортивную эстафету.

По итогам состязаний все участники эстафеты получили призы.