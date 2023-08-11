Общество

День Военно-воздушных сил отмечают в России 12 августа

День Военно-воздушных сил (День ВВС) отмечается в России 12 августа в соответствии с указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию российских воинских традиций. Он установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства, пишет calend.ru.

(30 июля) 12 августа 1912 года по Военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. В ознаменование этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России, а сама дата явилась основанием для учреждения профессионального праздника пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры — Дня ВВС России (указ президента РФ № 949 от 29 августа 1997 года «Об установлении Дня Военно-воздушных сил»).