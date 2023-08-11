Общество

Мужчины в Пскове чаще рассчитывают в старости жить на пенсию — опрос

Мужчины в Пскове чаще рассчитывают в старости жить на пенсию, женщины — продолжать работать. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Средний размер пенсии по итогам 2022 года составил 17 824 рубля 70 копеек, а достойной пенсией псковичи считают почти в 2,5 раза большую сумму — 45 300 рублей. Неудивительно, что заработную плату горожане называли основным источником своего дохода по достижении пенсионного возраста чаще, чем государственные пенсионные выплаты.

Жить на личные сбережения рассчитывает каждый шестой (16%). На средства, вложенные в НПФ, надеются только 7%. Помощь детей в качестве главного источника дохода назвал 2% опрошенных.

Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте государственную пенсию, женщины же чаще планируют продолжать трудиться.

Среди псковичей до 34 лет больше всего тех, кто по достижении пенсионного возрасте рассчитывает работать, и тех, кто хочет жить на сбережения. Чем старше респонденты, тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму денег и активно трудиться на пенсии вряд ли получится, и тем чаще они говорят, что будут жить на государственные выплаты.