Общество

Псковичей призвали не разводить костры в лесу без особой надобности

Простой отдых на природе с палаткой может нести угрозу как человеку, так и целым населенным пунктам. И эта опасность – лесные пожары. Поэтому, отдыхая на природе, никогда нельзя забывать о правилах пожарной безопасности, принимая все необходимые меры для ее обеспечения. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Пребывание в лесу взрослых и детей регламентируется требованиями пожарной безопасности в лесах. Они совсем не сложны, и выполнять их не составляет особого труда. Важно, чтобы люди не были беспечны и равнодушны к зеленому другу. Огонь шуток не любит и оплошностей не прощает», - подчеркнули в МЧС.

Прежде всего, не следует разводить костры без особой надобности, так как от них возникает преобладающее число пожаров. Если в этом все же возникает необходимость, то следует помнить, что требованиями пожарной безопасности запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на старых горельниках, на лесосеках, захламленных порубочными остатками, на торфяниках и вблизи сухой травы, особенно при сильном ветре. Большую опасность представляют собой старые пни и валежник.

Для костра следует поискать место где-нибудь на песчаной или галечной косе у реки или озера. Можно также выбрать для костра открытую поляну. Но прежде – удалить вокруг будущего костра все, что может гореть. И обязательно следить, чтобы огонь не перебрался в лес.

Покидая место привала, нужно обязательно потушить костер. Если не найдется поблизости воды, тщательно засыпать его землей. Не уходить, не убедившись, что от кострища не осталось ни одного тлеющего уголька.

В случае возникновения пожара нужно звонить по телефонам: 101 или 112.