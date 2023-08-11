Общество

Жару до +31 градуса и ливни прогнозируют на Северо-Западе на неделе

Жару до +31 градуса и грозы с ливнями прогнозируют на Северо-Западе на неделе с 14 по 20 августа. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе сначала ливни и грозы будут носить локальный и кратковременный характер и не помешают воздуху прогреваться – к среде от +26 до +31 градуса. Но в четверг-пятницу в регион прорвётся холодный фронт, и показания термометров понизятся от +22 до +27 градусов, на севере от +15 до +20 градусов», - рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что 14 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, днем — без существенных осадков.