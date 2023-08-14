Общество

Компании в Псковской области стали реже увольнять сотрудников

Компании в Псковской области стали реже увольнять сотрудников. По итогам последних трех месяцев уход с работы стал чаще инициироваться самими работниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Если в начале года по сокращению штатов в регионе уволили 15% опрошенных жителей, то за последние три месяца - только 10%. В то же время выросло количество увольняющихся по собственному желанию: 60% против 52%. Также немного выросла доля тех, кто вынужден был покинуть рабочие места из-за реорганизации компании: с 11% в начале года до 14% на данный момент.

Анализ ответов местных респондентов показывает, что чаще остальных самостоятельно увольнялись представители профессиональных сфер «Рабочий персонал» (73%), «Добыча сырья» (71%) и «Строительство, недвижимость» (70%). Именно здесь сегодня наблюдается серьезный кадровый голод. При этом по сокращению штатов без работы чаще оставались топ-менеджеры, безопасники, HR-менеджеры и сотрудники страховых фирм

Невыполнение плана и рабочих задач – ещё одна причина увольнений, из-за неё потеряли работу 3% местных жителей. При этом псковичи стали чуть чаще нарушать трудовую дисциплину. Так, если в начале года уволенных по этой причине насчитывалось лишь 0,2%, то сейчас уже 0,5%.

Аналитика также показывает, что из-за сокращения штата чаще других теряют работу работники в возрасте 55 лет и старше (более 18% опрошенных). В том время как среди молодых специалистов эта доля не превышает 2%. Между тем молодые люди чаще других уходят по собственному желанию: 71% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет сами уходят из компаний. Среди 35-44-летних число таких респондентов не превышает 41%.