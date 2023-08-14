Общество

Петербургские врачи спасли в Пскове 800-граммового младенца

Трёхнедельного младенца, который весил 800 граммов, спасли в Псковском клиническом перинатальном центре врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Ребёнок появился на свет недоношенным. Врачи установили у него врождённый диагноз «окклюзионная постгеморрагическая гидроцефалия». Термином «гидроцефалия» в неврологии обозначается повышенное скопление цереброспинальной жидкости (ликвора) в полости черепа, пояснили в профильном комитете.

Перинатальный центр запросил консультацию Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. После этого ректор, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов оперативно принял решение о направлении в Псков бригады во главе с нейрохирургом Иваном Усенко.

«По результату многочасовой операции врачи установили ребёнку наружный дренаж - это путь к снятию острых симптомов. А после этого ещё должны быть проведены плановые операции. Положительный исход лечения можно спрогнозировать своевременно проведённой операцией, а также большой компетенцией педиатрического университета в проведении таких сложнейших вмешательств», - рассказали в комитете.

Там также отметили, что клиника педиатрического университета ежегодно проводит более 15 000 операций в год. Учреждение принимает пациентов со всей России. Это происходит в рамках бюджета по квотам и субсидиям министерства здравоохранения Российской Федерации.