Общество

Сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак дронов

Сенаторы разработали законопроект, запрещающий распространять в СМИ и Интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов, других военных сведений, за исключением официально распространенных Министерством обороны РФ материалов. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Законопроектом предлагается запретить распространение в сообщениях и материалах СМИ, в Интернете фото- или видеоматериалов, содержащих данные о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ, о военной инфраструктуре, критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений. Также предлагается запретить распространение информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета», - сказал сенатор ТАСС.

Он уточнил, что исключение составят случаи, когда такая информация была опубликована Министерством обороны РФ.