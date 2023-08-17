Общество

Как сформировать кадетский корпус в Пскове, объяснил Алексей Наумец

Для создания кадетского корпуса в Пскове необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий. Об этом сообщил генерал-майор, заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Необходимо провести оценку, готовы ли наши школьники, а это 5-й классы и далее, пойти в кадетский корпус. Если это многомиллионный город, мы понимаем, что недостатков учебных кадров не будет. Как будет это в Пскове? Создать корпус, который будет наполовину пустым — нет. Для того, чтобы начинать эту работу, необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий, который бы позволил сделать это. Полностью оценив обстановку, проведя все необходимые расчеты, в том числе и финансовые затраты, после этого уже надо выносить вопрос на обсуждение. После того уже надо выходить с инициативой к верховному главнокомандующему, министерству обороны. Это целый комплекс мероприятий», - объяснил он.

Алексей Наумец напомнил, что в городе существуют кадетские классы, которые создавались при его нахождении в Пскове.