В Псковской области предлагают самую низкую зарплату учителям в СЗФО

Количество вакансий для учителей в Псковской области выросло по итогам июля на 39% по сравнению с июлем 2022. Подобный рост спроса на преподавателей, репетиторов и учителей всевозможных категорий и предметов в первую очередь обусловлен началом подготовки к новому учебному сезону. При этом самую большую зарплату преподавателям, учителям и репетиторам на Северо-Западе страны предлагают компании из Ненецкого АО (до 85 000), а самые маленькие – в Псковской области (чуть более 32 000).
По исследований hh.ru, по России рост составил +39%. Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%).
Средняя предлагаемая учителям зарплата в Псковской области за год практически не изменилась: до 32 100 рублей (рост на 83 рубля). При этом по России в целом наблюдается более выраженная зарплатная динамика: рост на 5 430 рублей (до 42 360).
За год сильнее всего прибавили в зарплатах для учителей компании из Карелии (+19 800 до почти 55 000), а также калининградские работодатели (+11 000 до почти 37 000 рублей).
«Средняя зарплата, на которую претендуют соискатели в образовательной сфере на данный момент не меньше 59 000 – 65 000 рублей. Подобный зарплатный диссонанс породил определенный тренд: сейчас каждый пятый соискатель, ищущий работу в образовательной сфере на Северо-Западе страны, готов покинуть свой родной регион и переехать в другой ради новой работы. В целом по СЗФО это уже более 4 000 человек», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.
Медианная предлагаемая зарплата в образовательной сфере, регионы СЗФО, 2023:
|
регион
|
Средняя предлагаемая зарплата
|
Динамика за год
|
Ненецкий АО
|
85 000 ₽
|
15 000 ₽
|
Республика Карелия
|
54 966 ₽
|
19 871 ₽
|
Республика Коми
|
54 600 ₽
|
600 ₽
|
Санкт-Петербург
|
49 918 ₽
|
2 331 ₽
|
Мурманская область
|
43 557 ₽
|
5 235 ₽
|
Ленинградская область
|
43 088 ₽
|
7 211 ₽
|
Калининградская область
|
36 894 ₽
|
11 071 ₽
|
Архангельская область
|
38 900 ₽
|
207 ₽
|
Псковская область
|
32 137 ₽
|
83 ₽
|
Новгородская область
|
34 900 ₽
|
788 ₽
|
|
Россия
|
42 365 ₽
|
5 432 ₽
|
Северо-Западный ФО
|
42 206 ₽
|
5 499 ₽
Отметим также, что по данным одного из опросов hh.ru, профессия учителя заняла 15 место в рейтинге наиболее престижных (таковой ее считают 1% жителей региона). И наоборот – в рейтинге самых мало престижных профессий учителя оказались на 8 месте (их выбрал 7% респондентов).