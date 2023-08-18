Виктор Тепляков покинул пост первого заместителя прокурора Псковской области. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, 31 июля он официально ушёл на пенсию.
Старший советник юстиции Виктор Тепляков родился в 1960 году в селе Пески Поворинского района Воронежской области.
Трудовую деятельность начал качестве рабочего строительной бригады Поворинской ПМПК в 1977 году.
В период с 1978 по 1981 годы проходил службу в рядах Советской Армии.
До трудоустройства в органы прокуратуры работал в производственном объединении турбостроения «Ленинградский Металлический завод» с 1981 по 1991 годы в должностях ученика токаря-расточника, токаря-расточника 2 и 3 разряда.
В 1991 году окончил юридический факультет Ленинградского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного университета.
Службу в органах прокуратуры начал в 1991 году стажером в прокуратуре Красногвардейского района Ленинграда, работал следователем, старшим следователем этой прокуратуры.
В 1995 году переведен в прокуратуру Санкт-Петербурга, где служил в должностях старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел, следователя по особо важным делам данного отдела, затем следователем по особо важным делам отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств.
В 2000-2002 годах трудился в должности заместителя прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
В 2002-2003 гг. возглавлял управление по надзору за расследованием преступлений в органах внутренних дел прокуратуры Санкт-Петербурга, затем управление по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции.
В 2003- 2005 годах служил в должности прокурора Калининского района Санкт-Петербурга.
В период с 29 ноября 2005 года до 25 июня 2018 года являлся первым заместителем прокурора Новгородской области.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25 июня 2018 года № 730-к был назначен на должность первого заместителя прокурора Псковской области.
Женат. Имеет двоих детей.
Неоднократно поощрялся за примерное исполнение служебных обязанностей. Награжден нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации» и знаком отличия «За верность закону» I степени.