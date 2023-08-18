ФСБ пресекла контрабандный вывоз 250 кг янтаря из Калининградской области

ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж 250 кг янтаря, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Краснознаменском районе Калининградской области задержаны двое граждан России, у которых обнаружено и изъято около 250 кг янтаря - сырца различных фракций. Предварительная оценочная стоимость контрабандного груза превышает 5 млн рублей», - сообщили в ФСБ.
Там отметили, что янтарь относится к стратегически важным ресурсам, пишет ТАСС.
Проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.