Общество

Задерживается вылет самолёта из Москвы в Псков

Задерживается вылет самолёта из Москвы в Псков утром 21 августа, сообщается на онлайн-табло аэропорта Внуково.

По расписанию самолет должен был вылететь в 8:00, ожидаемое время вылета — 8:15. Приземлиться в Пскове пассажиры авиарейса по расписанию должны были в 9:25. Ожидаемое время прилёта — 9:40.

Московский аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по независящим от него причинам утром в понедельник введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани», - сообщили в аэропорту.