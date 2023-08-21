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Общество

Telegram по-псковски: 10 лет «в эфире»

21.08.2023 10:49|ПсковКомментариев: 0

На прошлой неделе Telegram исполнилось 10 лет. За это время из очередного мессенджера он стал одной из главных и пока все еще самой свободной социальной сетью с простым интерфейсом и массой удобных инструментов и возможностей. Предлагаем окунуться в историю псковского Telegram, посмотреть, как именно развивались местные каналы и к чему мы пришли сейчас – вспоминаем весь путь.

 

За последние пару лет аудитория мессенджера выросла просто до невероятных размеров. Главная ценность Telegram-каналов - это полное отсутствие цензуры и мгновенная доставка контента до потребителя. Мессенджер появился еще в 2013 году, однако в регионах его благами особенно не пользовались и осваивать новый инструмент влияния не спешили. Он был, скорее, новой забавой для жителей столицы, айтишников и самых прогрессивных пользователей.  

В Псковской области первые телеграм-каналы начали появляться в 2016 году. Тогда и представить никто не мог, каких масштабов достигнет развитие соцсети. Первыми в неизведанный мир шагнули оппозиция и официальные средства массовой информации. Например, канал Льва Шлосберга* появился в конце 2016 года, однако его создание наверняка стоит связывать с московским трендом. В его канале, как и тогда, так и сейчас главенствующее место среди всего контента занимает федеральная повестка.

В течение полутора лет свои телеграм-каналы завели официально зарегистрированные СМИ в Псковской области: Псковская Лента Новостей, Псковское агентство информации, «Псковская губерния» (позже утратившая свой официальный статус). Среди этих каналов вначале развивалась активная конкуренция, но через пару лет стало понятно, что вторые так и плетутся в хвосте, несмотря на обладание широкими государственным ресурсами, а третьи сначала потеряли контроль над своими каналами, а потом, уехав из России, потеряли большую часть региональной аудитории. На текущий момент телеграм-канал ПЛН является самым крупным среди СМИ и насчитывает более 10 тысяч подписчиков. Но всё это случилось позже, вернемся в 2018-й. Тогда случился настоящий бум анонимных ТГ-каналов.

Псковская область не славится активной скандальной политической жизнью, а главным драйвером развития политканалов могли стать только инсайды, которых, по факту, не было. В поисках подписчиков многие каналы, за неимением информации, занимались примитивной конспирологией. Анонимные каналы - очень модная была вещь. Они по сути своей и сделали соцсеть такой популярной - вбросы, скандальная аналитика и теории заговоров. Очень просто этим было заниматься, скрывая лицо.

Эти же анонимные каналы достаточно долго не пускали на поле официальных лиц. Неоднократно многие действующие политики говорили о своем нежелании оказаться «в этой помойке». Мол, анонимы постят гадости, устраивают провокации, распространяют ничем не подтвержденную информацию - кому нужна такая борьба с ветряными мельницами? Что тут комментировать или опровергать?

Напомним, как выглядел Телеграм-ландшафт весной-летом 2018 года, в период мощной избирательной кампании по выборам губернатора Псковской области, политтусовку будоражили такие каналы, как «Воробей», «Скобаристан», «Скобария», «Довмонтова грамота», «Шалтай-Болтай», был даже телеграм-канал «Iwan Tsetserskiii». Он появился несколько позже остальных, зато в процесс «раскачивания лодки» включился настолько активно, что пресс-служба тогдашнего главы города вынуждена была выступить с официальным заявлением, что данный телеграм-канал - фейковый и к реальному Ивану Цецерскому не имеет никакого отношения.

Анонимные телеграм-каналы на то время были абсолютно лишены каких-либо форм контроля силовиков, поэтому могли себе позволить совершенно любую шалость, а, как известно, ничто не делает человека таким смелым, как полная безнаказанность. С того времени мир сильно изменился, и на сегодня какие-то анонимные Телеграм-каналы еще вяло доживают свой век, но большинство из них давно канули в лету.

К концу 2018 года становится понятно, что в регионе значение политических Telegram-каналов сильно преувеличено. По сути, темой, как обычно, интересовалась узкая политическая тусовка, насчитывающая пару тысяч человек. В ведении ТГ нельзя было делать всю ставку только на политику – это не давало ожидаемого развития каналам. Именно поэтому официальные СМИ, которые публиковали и иной контент, и по сей день являются лидерами прироста подписчиков. Можно заключить, что официальные СМИ победили анонимные каналы.

В 2018 году однозначно наступило время, когда официальным лицам, депутатам и чиновникам, глядя на растущую популярность соцсети, стоило подумать о создании своих каналов, однако, вот незадача, в этом же году Роскомнадзор блокирует Телеграм в России. Хоть приложение и продолжало работать, факт блокировки сильно отсрочил появление в нем каналов близких к властям и вообще всего политического сектора.

В 2019 году растущее влияние Телеграма игнорировать стало просто невозможно, тогда в феврале на региональной поляне появляется канал «Псковский правдоруб». Он, как считается, аффилирован с правительством Псковской области. Мера явно была вынужденная, ведь на тот момент в соцсети стремительно плодились, местами вполне успешно, оппозиционные каналы. «Правдоруб» очевидно появился в пику оппозиции и выражал неофициальную позицию властей. В нем периодически публиковали уникальные сливы и вбросы, чем канал и заслужил свою небольшую аудиторию. Кстати, жив он и сейчас, однако из-за отсутствия стабильных публикаций и уникального контента, много живых читателей заполучить так и не удалось.

Параллельно стали появляться и неполитические каналы в региональном ТГ-пространстве: про культурную и общественную жизнь региона. Что-то совершенно не связанное с политикой.

На март 2020 года картина была примерно таковой, но в Псковскую область, как и во весь мир, пришел ковид, который спровоцировал появление канала «COVID-19. Псковская область», который позже был и вовсе переименован в «Официальный канал Псковской области». Благодаря тому, что люди были напуганы и отчаянно нуждались в официальных данных о пандемии, канал, конечно, быстро набрал обороты.

В апреле 2020 года, через месяц после начала пандемии в России, депутаты Госдумы от «Справедливой России» просят у Роскомнадзора разблокировать Телеграм. К этому моменту становится понятно, что, во-первых, приложением итак все пользуются, а во-вторых – это наиболее удобный канал связи с гражданами, где можно быстро распространять информацию о пандемии.

На гребне волны роста интереса людей к Телеграму, стали появляться единичные каналы органов официальной власти. Одним из ярких примеров в Псковской области стал ТГ-канал регионального УФАС, который успешно функционирует и до сих пор. А уже в июне 2020 года Телеграм разблокировали, власти стали аккуратно заходить в соцсеть. Там появились странички отдельных ведомств и политиков. Одним из первых, кто обзавелся личным каналом, стал депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский. Однако тогда страницы выполняли функции сухого и не очень частого информирования населения.

Коронавирус утих, и, казалось бы, что такого взрывного роста Телеграму, как в пандемию, больше не видать. Но жизнь преподносит новые сюрпризы. После начала СВО в России все чаще стали говорить о блокировке Instagram** и Facebook**. Предусмотрительно в конце февраля 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников завел свой канал на случай, если платформу Instagram** в России все же заблокируют. Что и произошло в марте того же года.

Люди активно стали искать каналы, которым могут доверять без дополнительных проверок и уточнений. Помимо официальных СМИ, личный аккаунт главы региона для многих жителей Псковской области стал одними из достоверных источников информации. Сейчас среди всех региональных политиков канал Михаила Ведерникова самый популярный и насчитывает более 25 тысяч подписчиков. Людям, конечно, гораздо проще получать готовые выжимки структурированной информации от первого лица, чем самостоятельно изучать ненадежные группы в соцсетях или нормативные акты.

Конечно, создание канала губернатора или приказы сверху породили десятки каналов региональных политиков, чиновников и областных комитетов. Сейчас в Телеграме вы найдете канал любого ведомства или главы муниципалитета. Чьи-то страницы ведутся добросовестно и более успешны среди подписчиков, кто-то, как бы не старался, достичь успехов так и не смог и просто топчется на месте.

За эти годы мы пришли к тому, что в псковском сегменте больше сотни действующих Телеграм-каналов, а еще десятки умерших или заброшенных. Влияние ТГ признано всеми окончательно и, как пока кажется, бесповоротно. На текущий момент – это единственная соцсеть, где представлен весь спектр политической, культурной и социальной жизни региона. Будем наблюдать, сколько еще продлится эта мода, и кому удастся выжить в результате этой битвы за контент и аудиторию.

Ксения Журавкова

*Минюстом РФ признан иноагентом

**Компания Meta (ее продукты Instagram и Facebook) признана в РФ экстремистской организацией и запрещена

Теги: #соцсети #Telegram #социальные сети #телеграм
Источник: Псковская Лента Новостей
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ПЛН в телеграм
 

 
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