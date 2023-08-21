Общество

Строительство «умной» спортивной площадки в псковской деревне Соловьи завершат к 15 сентября

Строительство «умной» спортивной площадки в псковской деревне Соловьи завершат к 15 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил устройство площадки в рамках рабочего выезда.

Технологическое оборудование для «умной» спортивной площадки за счет федерального и областного бюджетов на сумму 26,3 миллиона рублей закупили в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») в декабре 2022 года.

Строительство началось в мае 2023 года.

Подрядчик отметил, что площадку планируют закончить 15 сентября.

Денежные средства на подготовку основания и монтаж спортивно-технологического оборудования выделили из областного и муниципального бюджетов из расчета 50/50% (25,464 миллиона рублей).

В состав площадки входит круговая беговая дорожка, прямая беговая дорожка, футбольное поле, трибуны для зрителей на 100 мест, баскетбольная и волейбольная площадка и площадки для уличных тренажеров и воркаута.