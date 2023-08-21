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Общество

От каких каш лучше отказаться, рассказали специалисты Роспотребнадзора

21.08.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Тем, кто пытается отказаться от сладкого, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют начать с малого и пересмотреть свой ежедневный рацион. Например, добавлять меньше сахара в чай, кофе или блюда.

По словам экспертов, резкий отказ от сладкого может вызвать стресс у организма. Поэтому специалисты советуют для начала отказаться от блюд со сложными углеводами, заменив рафинированные крупы, например, белый рис, манную или кукурузную крупы, цельнозерновыми, пишет RuNews24.

Также стоит отказаться от белого хлеба, десертов. Вместо последних можно использовать ягоды и фрукты, отмечают эксперты. Правда, ягоды и фрукты не должны быть слишком сладкими.

Теги: #питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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