Общество

Владимир Кузь: ТОСы на территории Псковского района активно развиваются

Зампредседателя комитета по экономической политике Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь посетил несколько объектов в деревне Соловьи Псковского района в рамках рабочего выезда вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, спикером Собрания Александром Котовым и главой района Натальей Федоровой 21 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Псковский район на глазах преображается, крупные населённые пункты меняются благодаря национальным проектам и программам, которые успешно работают в области. Это и "Формирование комфортной городской среды", это и активно поддерживаемая программа, инициатором которой был Михаил Юрьевич, – программа ТОСов», - напомнил он, комментируя итоги рабочего выезда в Псковский район.

«ТОСы на территории Псковского района активно развиваются, люди принимают участие и делают свои населённые пункты более комфортными, спортивными и привлекательными для самих себя. Это особенно важно в сельской местности, которая на первый взгляд немного проигрывает в сравнении с большими городами, когда речь идёт об участии в масштабных программах. Но люди берут инициативу в свои руки и создают ТОСы. Сегодня на встрече с активом района Михаил Ведерников пообещал, что программа поддержки ТОСов продолжится, сворачивать её не только не будут – напротив, конкурс будет проходить в два этапа, чтобы инструмент стал ещё более доступным», - отметил Владимир Кузь.

По словам депутата, кто бы что ни говорил о демографии, в Псковском районе численность населения постоянно увеличивается, что подтверждает статистика. «Появляется больше детишек – им нужно где-то играть, заниматься, это становится логичным стимулом развития территорий. Люди делают свою жизнь краше, лучше и спортивнее», - добавил Владимир Кузь.