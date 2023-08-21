Общество

Псковские приставы приняли участие в акции «Соберём ребенка в школу»

Сотрудники УФССП России по Псковской области приняли участие в благотворительной акции «Соберём ребенка в школу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Судебные приставы ежегодно участвуют в благотворительных мероприятиях, организованных ООИП ВОИ. В дальнейшем также собираются помогать семьям, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима поддержка и участие не только родителей, но и посторонних людей», - рассказали в ведомстве.

Сотрудники закупили всё необходимое для школы: тетради, предметы для письма и рисования, дневники, пеналы, органайзеры, подставки для книг, мешки для обуви и другие канцтовары.