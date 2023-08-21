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Общество

День Государственного флага Российской Федерации отмечают 22 августа

22.08.2023 07:54|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.

Сегодня флаг России — «государственный триколор» — официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи.

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».

До сих пор историки и исследователи не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета для российского флага, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий — Богородицу, покровительствующую России, красный — державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство и чистоту, синий — честность и верность, а красный — смелость, мужество и великодушие, присущие русским людям, а также — это цвет крови, пролитой за Отечество, пишет calend.ru.

В апреле 1918 года советское правительство по инициативе Якова Свердлова приняло решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище, и более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации.

Сегодня в Пскове «Хоровод дружбы» обогнет Псковский кремль.  В этом году 22 августа дети и взрослые - представители всех национальностей, которые проживают в Псковской области, - возьмутся за руки и встанут в один большой «Хоровод дружбы», который обогнет Псковский кремль. 

В прошлом году псковичи развернули самый большой по протяженности в областном центре флаг России вдоль набережной реки Великой.

Источник: Псковская Лента Новостей
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