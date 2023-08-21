Общество

Встречи с молодыми семьями на тему духовности пройдут в Пскове

Псковский городской молодёжный центр совместно с епархиальным отделом религиозного образования и катехизации проведёт ряд встреч и бесед для молодых семей с детьми от 6 до 11 лет по направлению «Духовная безопасность семьи». Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в городском молодежном центре.

Встречи будут проходить два раза в месяц по пятницам с 19:40 до 20:30 в актовом зале Псковского городского молодежного центра. Первая встреча состоится 29 сентября.

В рамках направления за учебный год пройдут 15 встреч-бесед, три экскурсии, две встречи со священником Романом Лединым. На беседах, в доступной и интересной для детей форме, рассмотрят вопросы, касающиеся вечных человеческих ценностей.

Встречи будет проводить методист Псковского городского молодёжного центра, учитель русского языка и литературы, учитель-логопед, выпускник ОДО Московской духовной академии Анастасия Иванова.

Ознакомиться с полной программой курса и заполнить заявление на зачисление семьи можно с 29 августа в сообществе Молодёжного центра в социальной сети «ВКонтакте».