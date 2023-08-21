Общество

Российские производители разрабатывают аналог препарата против гепатита С

Несколько отечественных предприятий разрабатывают аналог лекарственного препарата «Зепатир» против гепатита С от американской фармкомпании MSD. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Лекарственный препарат "Зепатир" (МНН гразопревир + элбасвир) находится под патентом на территории Российской Федерации до марта 2030 года. По оперативной информации, несколько отечественных предприятий осуществляют разработку воспроизведенного лекарственного препарата», - говорится в сообщении. При этом ввод препаратов в гражданский оборот не предусмотрен до момента ухода с рынка иностранных компаний, лекарственные препараты которых находятся под патентной защитой, уточнили в Минпромторге.

В министерстве подчеркнули, что в подобных случаях может применяться добровольное или принудительное лицензирование, согласно которому правительство РФ в случае крайней необходимости может принять решение об использовании изобретения без согласия патентообладателя, пишет RuNews24.