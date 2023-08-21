Общество

Более 150 ленточек раздали псковские волонтеры в рамках акции «Триколор»

Более 150 ленточек раздали волонтеры в рамках акции «Триколор» в Пскове в честь дня Государственного флага Российской Федерации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Акция «Триколор» проходила рядом с «Европарком». Участие в ней приняли четыре волонтера Псковского городского молодежного центра. Ребята раздавали жителям и гостям города ленточки-триколор и поздравляли с праздником.

«Приятно получать поздравления в ответ, когда ты даришь человеку ленточку. Сразу чувствуется атмосфера праздника», – поделились ребята.