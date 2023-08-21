Общество

COVID-19 становится сезонной инфекцией, заявили в Роспотребнадзоре

Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной, когда в осенне-зимний период наблюдается рост заболеваемости, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«COVID-19 все больше приобретает черты сезонной инфекции, когда в осенне-зимний период заболеваемость растет, а летом снижается», - говорится в сообщении.

В осенний период возрастают риски распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19, отметили в пресс-службе. Конец лета-начало осени – это традиционно период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, в это время люди массово возвращаются из отпусков, у школьников и студентов заканчиваются каникулы, пишет РИА Новости.

Из-за увеличения числа контактов между людьми происходит и активный обмен респираторными вирусами, в том числе и коронавирусом, уточнили в Роспотребнадзоре.