Общество

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Итальянский певец Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет. Об этом 22 августа сообщает агентство ANSA.

Фото: «Кинопоиск»

Как рассказал менеджер исполнителя Данило Манкузо, Кутуньо не стало «после продолжительной болезни, с которой он боролся в течение нескольких последних месяцев».

Исполнитель начал чувствовал себя значительно хуже и был госпитализировали в больницу Сан-Раффаэле в Милане. Однако врачам не удалось спасти его жизнь, пишут «Известия».

Популярный итальянский исполнитель был хорошо знаком и любим поклонниками в России. Его песни L'Italiano («Итальянец») и Buonanotte («Спокойной ночи») стали настоящими хитами.