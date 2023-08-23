Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Интересные места отдыха в Псковской области
Розыгрыш билетов в кино
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
распродажа стройматериалов
самое время для ремонта
Топ уютных летних террас Пскова
о регистрации прав собственности
Снова в школу. ЛОНГРИД
Кружки и секции в Пскове
«Истфакт» Псковские партизаны
профсоюзы власть, работодатели
удмуртская ведьма
чем полезен нацпроект «Культура»
как поддерживают псковских врачей
профсоюзы для общества
 
 
 
ещё Общество 23.08.2023 09:300 Смотрите наверх: чем псковичей притягивают звезды 23.08.2023 13:560 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 2. ВИДЕО 23.08.2023 13:470 Губернатор проконтролировал реализацию проекта ТОС в новоржевской деревне Выбор 23.08.2023 13:390 Древние захоронения нашли в центре Пскова 23.08.2023 13:240 Псковские добровольцы приняли участие во всероссийских учениях МЧС России в Сочи 23.08.2023 13:170 Почти 70 тысяч школьников сядут за парты в Псковской области 1 сентября
 
 
 
Самое популярное 18.08.2023 12:1922 Великолукская епархия проведет проверку по факту освящения памятника Сталину 17.08.2023 13:551 Женщина выпала с девятого этажа в Пскове и погибла 17.08.2023 17:3033 Памятник Тирану 17.08.2023 08:150 В Псковской области пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины 18.08.2023 11:390 Схема движения автобуса по маршруту №11 изменится в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Список предметов для ЕГЭ предложили расширить

23.08.2023 08:11|ПсковКомментариев: 1

В России насчитывается 277 языков и диалектов, из них в государственной системе образования используется только 105: 24 — в качестве языка обучения, 81 — в качестве учебного предмета. Таким образом, в системе образования полноценно используется только каждый десятый язык, обратили внимание в Госсобрании Башкортостана. В связи с этим башкирские парламентарии вместе с депутатом Госдумы от республики Эльвирой Аиткуловой предложили расширить возможности преподавания в школах родных языков и литературы, а также ввести ЕГЭ по этим предметам. Такой законопроект включен в план работы нижней палаты парламента в осеннюю сессию.

Как отметили авторы инициативы, 26-я статья Конституции гарантирует право на пользование родным языком и свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Однако эта конституционная норма сейчас не в полной мере реализована действующей системой образования, указывается в пояснительной записке к документу.

Из 277 языков и диалектов, зарегистрированных в России, в государственной системе образования в качестве языка обучения используются только 24 — это меньше десяти процентов, обратили внимание башкирские парламентарии.

Сокращается и число национальных школ, например, в том же Башкортостане за последние 20 лет их стало меньше в три-четыре раза. Это в том числе приводит к уменьшению численности носителей языков, что подтвердила Всероссийская перепись, указали авторы.

Чтобы изменить ситуацию, башкирские парламентарии предлагают внести изменения в Закон «Об образовании», дополнив его нормами об особенностях реализации образовательных программ этнокультурной направленности, в том числе на уровне среднего общего образования.

«Также предлагается не закреплять такие образовательные организации за конкретными территориями при условии, что не будут ущемлены права проживающих на данной территории граждан», — прокомментировал инициативу «Башинформ» председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Документом также предлагается разрешить проводить государственную итоговую аттестацию в виде единого госэкзамена по родному языку и родной литературе. Сейчас такая возможность есть в рамках единых республиканских экзаменов (ЕРЭ), которые могут вводить местные власти. Но результаты ЕРЭ не засчитываются при поступлении в вуз, даже на факультеты башкирской филологии, отметили авторы.

«В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом «Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения на всех уровнях общего образования. При этом они остаются единственными предметами, не включенными в перечень государственной итоговой аттестации, где уже есть и китайский, и испанский языки», — говорится в пояснении к документу.

Запрос на решение вопросов, связанных с изучением национальных языков, есть во всех республиках, в том числе и в Татарстане, рассказал «Парламентской газете» депутат Госдумы от этого субъекта Айрат Фаррахов.

«Этнокультурное образование также решает важнейшие вопросы для всей Российской Федерации: патриотизма, единства, национальной идентичности, ценности семьи — так как именно в национальных темах они раскрываются наиболее ярко», — считает депутат.

Интерес к этой теме подтверждает и статистика — так, если в прошлом году только один школьник в Татарстане выбрал итоговый экзамен по родному языку, то в этом году их было уже шесть, еще один ученик выбрал родную литературу, рассказал депутат.

Возможность сдать ЕГЭ по родным языкам и литературе станет хорошей мотивацией для их изучения, полагает член Комитета Госдумы по просвещению, который назначен ответственным за документ, Лариса Тутова.

«Сейчас родные языки преподают в школах, но использовать эти предметы при поступлении в вузы почти невозможно. Некоторые региональные вузы могут устанавливать дополнительные баллы, которые при поступлении начисляют победителям олимпиад по родным языкам, вошедшим в федеральный список», — сказала депутат, отметив, что пока это, пожалуй, единственный бонус.

Ранее парламент Башкортостана уже вносил в Госдуму аналогичную инициативу, но она была отклонена. Претензии есть и к нынешнему варианту документа. В частности, в заключении на законопроект правового управления указано, что по действующему законодательству «языки образования определяются локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность».

Кроме того, получение среднего общего образования не на государственном, то есть русском, языке может «повлечь трудности при прохождении государственной итоговой аттестации, результаты которой одновременно являются основанием приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета», говорится в заключении.

Тем не менее документ включен в план ближайшей работы Госдумы. Судьбу законопроекта решат этой осенью.

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Кому нужно установить памятник в Пскове?
В опросе приняло участие 265 человек
23.08.2023, 14:020 Александр Борисов: Основы отечественной демократии были заложены на Вечевой площади Пскова 23.08.2023, 13:560 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 2. ВИДЕО 23.08.2023, 13:470 Губернатор проконтролировал реализацию проекта ТОС в новоржевской деревне Выбор 23.08.2023, 13:390 Древние захоронения нашли в центре Пскова
23.08.2023, 13:350 Подземный водозабор в Пскове запустили после остановки скважин 23.08.2023, 13:310 Ольга Тимофеева: Псковская область - это регион, который нацелен на туризм 23.08.2023, 13:240 Псковские добровольцы приняли участие во всероссийских учениях МЧС России в Сочи 23.08.2023, 13:170 Почти 70 тысяч школьников сядут за парты в Псковской области 1 сентября
23.08.2023, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о ретроспективе летних фестивалей и «культурных» планах на осень 23.08.2023, 12:470 Фильм «Вызов» покажут в Покровской башне в Пскове 26 августа 23.08.2023, 12:381 Опрос ПЛН-ТВ: Ощутили ли псковичи на себе рост цен? 23.08.2023, 12:330 Пскович лишился скутера за пьяное вождение
23.08.2023, 12:152 Водителей могут начать штрафовать за непропуск пешехода на перекрестке улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в Псков 23.08.2023, 12:080 Пожарно-тактическое учение прошло в торговом центре в Великих Луках. ФОТО 23.08.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 2 23.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 августа
23.08.2023, 11:540 Знак «Пешеходная зона» установят у дома №70 на Рижском проспекте в Пскове  23.08.2023, 11:500 Валентина Матвиенко поздравила жителей Псковской области с 79-летием со дня образования региона 23.08.2023, 11:400 Сплошную линию разметки решили сохранить у дома №17 на улице Инженерной в Пскове 23.08.2023, 11:340 Пенсионерка пропала в лесу у гдовского Смуравьево-2
23.08.2023, 11:251 Минсельхоз не исключил недружественные действия как причину повышения цен Nestle 23.08.2023, 11:210 Возле шести образовательных учреждений в Пскове выявили дефекты искусственных неровностей 23.08.2023, 11:130 Вандалы перевернули холодильник в великолукском парке. ВИДЕО 23.08.2023, 11:060 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о ретроспективе летних фестивалей и «культурных» планах на осень
23.08.2023, 10:590 Пскович попался на краже текилы из охраняемого гипермаркета 23.08.2023, 10:490 Названа предположительная причина возгорания дома в Петровском переулке в Пскове 23.08.2023, 10:455 Вода в Чудском озере не соответствует гигиеническим нормативам 23.08.2023, 10:340 Артиллерийский снаряд нашли в Великих Луках
23.08.2023, 10:200 Пожилую женщину продолжают искать в стругокрасненском лесу 23.08.2023, 10:100 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 2 23.08.2023, 10:001 Псковичи могут увидеть снятый в городе фильм за шесть дней до премьеры 23.08.2023, 09:500 Александр Котов: Псковская область – земля с великой историей и богатейшим наследием
23.08.2023, 09:400 В России предложили ввести ГОСТ на горячее питание в школах 23.08.2023, 09:300 Смотрите наверх: чем псковичей притягивают звезды 23.08.2023, 09:150 Новоржевскую администрацию раскритиковали за некачественную подготовку к отопительному сезону 23.08.2023, 09:000 Спрос на рабочих растет в Псковской области
23.08.2023, 08:450 Ставки на ипотеку в России выросли на 3 процентных пункта 23.08.2023, 08:281 Россияне назвали оптимальной пенсию в 69 тысяч рублей 23.08.2023, 08:111 Список предметов для ЕГЭ предложили расширить 23.08.2023, 07:540 Псковская область отмечает 79-летие со дня образования
23.08.2023, 07:350 Названы приложения, которые больше всего любят подделывать мошенники 23.08.2023, 07:191 Законны ли домашние задания на каникулах, объяснила эксперт 23.08.2023, 07:000 Погода в европейской части России продолжит ухудшаться  22.08.2023, 22:180 «Ласточка» из Пскова в Петербург застряла в районе Толмачево утром 22 августа
22.08.2023, 22:002 Россияне стали активнее интересоваться курсом рубля - опрос 22.08.2023, 21:540 Митрополит Тихон посетил приходы Плюсского благочиния 22.08.2023, 21:490 Олимпийский чемпион Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед 22.08.2023, 21:400 Встречи с молодыми семьями на тему духовности пройдут в Пскове
22.08.2023, 21:322 Более 4 тысяч человек прошли хороводом вокруг Псковского Кремля 22.08.2023, 21:200 Псковские курсанты приняли участие во всероссийской акции «Вахта памяти» 22.08.2023, 21:100 Полицейские отметили День флага вручением паспортов молодым псковичам 22.08.2023, 21:000 Скорость движения ограничат на участке трассы Петербург – Псков 23 августа
22.08.2023, 20:500 «Союзмультфильм» получит 20 млн рублей за незаконное использование телеканалом «Пингвиненка Лоло» 22.08.2023, 20:480 В Плюсском районе мужчину подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС 22.08.2023, 20:400 Российские производители разрабатывают аналог препарата против гепатита С 22.08.2023, 20:310 Андрей Норкин приедет в Псков с шоу «Другой формат» 23 сентября
22.08.2023, 20:200 Две новые модели автомобиля «Москвич» выпустят в России в 2024 году 22.08.2023, 20:050 Масштабный хоровод вокруг Кремля организовали в Пскове 22.08.2023, 20:000 Островича отметили почетной грамотой МЧС за спасение людей на пожаре 22.08.2023, 19:560 «Гонки по вертикали»: генералиссимус, генерал и герои вчерашних дней. ВИДЕО
22.08.2023, 19:500 Ремонт дороги Опочка-Дубровка-граница с Республикой Беларусь продолжается в Себежском районе 22.08.2023, 19:400 COVID-19 становится сезонной инфекцией, заявили в Роспотребнадзоре 22.08.2023, 19:310 Первый стационарный комплекс фотовидеофиксации пропуска пешеходов заработал в Петербурге 22.08.2023, 19:200 Россияне стали оплачивать покупки через СБП в 5 раз чаще
22.08.2023, 19:120 Умер итальянский певец Тото Кутуньо 22.08.2023, 19:000 Псковичей приглашают на очередные Александро-Невские беседы 22.08.2023, 18:450 В Госдуме предложили ввести номера для курьеров-самокатчиков 22.08.2023, 18:331 «Гонки по вертикали»: генералиссимус, генерал и герои вчерашних дней
22.08.2023, 18:271 С начала года в медучреждения Псковской области поступило 40 новых машин по нацпроекту 22.08.2023, 18:150 О новых схемах дистанционного мошенничества поговорят в пресс-центре ПЛН 22.08.2023, 18:000 50-метровый триколор развернули в Великих Луках. ВИДЕО 22.08.2023, 17:594 Качественная вода появится в Печорах
22.08.2023, 17:562 Полей под аренду не хватает в Псковской области - аграрий 22.08.2023, 17:540 Борис Елкин оценил темпы строительства подъезда к учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ 22.08.2023, 17:516 «Дневной дозор»: нужен ли Пскову бюст Сталина? 22.08.2023, 17:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru