Общество

Список предметов для ЕГЭ предложили расширить

В России насчитывается 277 языков и диалектов, из них в государственной системе образования используется только 105: 24 — в качестве языка обучения, 81 — в качестве учебного предмета. Таким образом, в системе образования полноценно используется только каждый десятый язык, обратили внимание в Госсобрании Башкортостана. В связи с этим башкирские парламентарии вместе с депутатом Госдумы от республики Эльвирой Аиткуловой предложили расширить возможности преподавания в школах родных языков и литературы, а также ввести ЕГЭ по этим предметам. Такой законопроект включен в план работы нижней палаты парламента в осеннюю сессию.

Как отметили авторы инициативы, 26-я статья Конституции гарантирует право на пользование родным языком и свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Однако эта конституционная норма сейчас не в полной мере реализована действующей системой образования, указывается в пояснительной записке к документу.

Из 277 языков и диалектов, зарегистрированных в России, в государственной системе образования в качестве языка обучения используются только 24 — это меньше десяти процентов, обратили внимание башкирские парламентарии.

Сокращается и число национальных школ, например, в том же Башкортостане за последние 20 лет их стало меньше в три-четыре раза. Это в том числе приводит к уменьшению численности носителей языков, что подтвердила Всероссийская перепись, указали авторы.

Чтобы изменить ситуацию, башкирские парламентарии предлагают внести изменения в Закон «Об образовании», дополнив его нормами об особенностях реализации образовательных программ этнокультурной направленности, в том числе на уровне среднего общего образования.

«Также предлагается не закреплять такие образовательные организации за конкретными территориями при условии, что не будут ущемлены права проживающих на данной территории граждан», — прокомментировал инициативу «Башинформ» председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Документом также предлагается разрешить проводить государственную итоговую аттестацию в виде единого госэкзамена по родному языку и родной литературе. Сейчас такая возможность есть в рамках единых республиканских экзаменов (ЕРЭ), которые могут вводить местные власти. Но результаты ЕРЭ не засчитываются при поступлении в вуз, даже на факультеты башкирской филологии, отметили авторы.

«В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом «Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения на всех уровнях общего образования. При этом они остаются единственными предметами, не включенными в перечень государственной итоговой аттестации, где уже есть и китайский, и испанский языки», — говорится в пояснении к документу.

Запрос на решение вопросов, связанных с изучением национальных языков, есть во всех республиках, в том числе и в Татарстане, рассказал «Парламентской газете» депутат Госдумы от этого субъекта Айрат Фаррахов.

«Этнокультурное образование также решает важнейшие вопросы для всей Российской Федерации: патриотизма, единства, национальной идентичности, ценности семьи — так как именно в национальных темах они раскрываются наиболее ярко», — считает депутат.

Интерес к этой теме подтверждает и статистика — так, если в прошлом году только один школьник в Татарстане выбрал итоговый экзамен по родному языку, то в этом году их было уже шесть, еще один ученик выбрал родную литературу, рассказал депутат.

Возможность сдать ЕГЭ по родным языкам и литературе станет хорошей мотивацией для их изучения, полагает член Комитета Госдумы по просвещению, который назначен ответственным за документ, Лариса Тутова.

«Сейчас родные языки преподают в школах, но использовать эти предметы при поступлении в вузы почти невозможно. Некоторые региональные вузы могут устанавливать дополнительные баллы, которые при поступлении начисляют победителям олимпиад по родным языкам, вошедшим в федеральный список», — сказала депутат, отметив, что пока это, пожалуй, единственный бонус.

Ранее парламент Башкортостана уже вносил в Госдуму аналогичную инициативу, но она была отклонена. Претензии есть и к нынешнему варианту документа. В частности, в заключении на законопроект правового управления указано, что по действующему законодательству «языки образования определяются локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность».

Кроме того, получение среднего общего образования не на государственном, то есть русском, языке может «повлечь трудности при прохождении государственной итоговой аттестации, результаты которой одновременно являются основанием приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета», говорится в заключении.

Тем не менее документ включен в план ближайшей работы Госдумы. Судьбу законопроекта решат этой осенью.