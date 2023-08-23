Общество

В России предложили ввести ГОСТ на горячее питание в школах

В России предлагают разработать единый стандарт на горячее питание в школах. Он будет содержать базовый перечень блюд, который положен учащимся. Обращение об этом к главе кабмина Михаилу Мишустину направили депутаты комитета по просвещению и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«По поручению Владимира Путина с 1 сентября 2020 года реализуются мероприятия по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов. В настоящее время все субъекты выполняют долгосрочные региональные программы по совершенствованию питания детей и подростков. Вместе с тем, мониторинги в отдельных регионах показали ряд недостатков, в том числе увеличение стоимости школьного питания», — говорится в документе.

Авторы обращения указывают на важность соблюдения равных прав детей во всех регионах и предлагают установить обязательный для субъектов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, отвечающим принципам рационального, сбалансированного питания, для разных групп школьников. Отдельный список — для детей с хроническими заболеваниям и с учетом индивидуальных особенностей: непереносимости ими отдельных видов пищевых продуктов.

При этом депутаты отмечают, что базовые меню могут быть дополнены в зависимости от региональных, национальных особенностей при условии соблюдения требований по содержанию в рационе питания основных продуктов.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова объяснила «Известиям» инициативу известными лично ей случаями некачественного питания школьников.

«Регулярно провожу мониторинг школ и заметила такую несправедливость: из-за отсутствия единого федерального стандарта некоторые школьники буквально остаются голодными. Им дают некачественную и невкусную еду, от которой они вынуждены отказываться», — пояснила парламентарий.

Поэтому, по ее словам, важно обеспечить детей не только бесплатным, но и качественным, вкусным и сбалансированным питанием.