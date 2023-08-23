Общество

Вода в Чудском озере не соответствует гигиеническим нормативам

Вода в Чудском озере в районе поселка Устье Гдовского района не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

- в реке Великой в районе городского пляжа в Пскове;

- в озерах Кислое и Сорито Великолукского района;

- в озере Озерки Локнянского района;

- в реке Лусня в поселке Кунья;

- в озерах Кучане и Шаробыки Пушкиногорского района.

«Следовательно, указанные зоны рекреации не пригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований управлением направлены в органы местного самоуправления указанных территорий для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации», - добавили в Роспотребнадзоре.